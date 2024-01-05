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國際
2024-01-05 15:20:00

中獎逾50次　幸運網紅分享揀數字秘訣

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中獎逾50次，幸運網紅方分享揀數字秘訣。(IG)

中獎逾50次，幸運網紅方分享揀數字秘訣。(IG)

有多少人因為中獎成為百萬富翁？巴西一名36歲女網紅，不但在除夕中了100萬雷亞爾(折合約160萬港元)，過去更曾頻頻中獎逾50次，單是去年9月，就曾經贏得近300萬雷亞爾(折合近480萬港元)，她近日更大方透露，要選擇哪些號碼原來內有玄機。

綜合報道，巴西土生土長的女網紅Paulinha Leite，一直對數字很著迷，求學時期最喜歡的科目就是數學，長大後成為一名狂熱的賭徒，並創建公司。她在2011年參加完真人秀《Big Brother Brasil》後，因為頻頻中獎而聲名遠播，例如去年9月她贏得近300萬巴西雷亞爾的獎金。PaulinhaInstagram(IG)有逾90萬人追蹤，去年12月和其他64名員工一起購買Lotofácil樂透，贏得420萬巴西雷亞爾(折合近670萬港元)，她說：「每個人都付了35巴西雷亞爾，結果很成功，感謝上帝、感謝宇宙！」結果不到1個月，她又因為買Mega da Virada樂透中獎，和其他人平分獎金後，每個人可以獲得約7萬巴西雷亞爾(折合約11萬港元)。雖然Paulinha亦有沒中大獎的時候，但她中獎的次數實在多得驚人。

去年12月，Paulinha中420萬巴西雷亞爾獎金。(IG) 去年9月，Paulinha中約300萬巴西雷亞爾獎金。(IG) Paulinha亦有沒中大獎的時候。(IG)

中獎竅門要有信念 留意生活中出現的數字

Paulinha日前受訪時被問到中獎有甚麼竅門，她說：「你必須相信自己有能力，必須為了贏而買彩券」她指，很多人羨慕她中獎，但從來沒有買過彩券，因此，首先要肯買彩券。Paulinha指，除了信念，在選擇數字時可以參考生日、電話號碼甚至地址，留意在生活中所有可能的數字，她說：「要注意日間出現在你面前的數字，使用最親近的人的生日，或你真正喜歡的數字」，她坦言自己一直這樣做，而且長時間有效。

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