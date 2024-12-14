中美俄大國衝突加劇　巴西靈媒：未來一年恐爆非傳統戰爭

巴西靈媒莎樂美（Athos Salome）曾準確預言新冠疫情、英國女王伊利沙伯二世辭世等，近期他再度暗示，未來一年恐將爆發戰爭，並透露「這場戰爭可能是場科技戰」。 西方國家逐步介入 根據《每日星報》報道，莎樂美近日針對全球的緊張局勢給出警告，表示隨着中東和俄羅斯的衝突升級，西方國家逐步介入，世界也慢慢邁向戰爭邊緣：「這場戰爭可能是場科技戰，而非傳統的戰場對決。」他更提到，在年底網上可能就會出現許多與戰爭相關的徵兆：「這不僅是人類之間的戰爭，也是機器之間的戰爭，而接下來的發展將圍繞這一方面展開。」

莎樂美指出，俄羅斯對烏克蘭發射Oreshnik超音速導彈，俄羅斯外長拉夫羅夫也表態：「俄羅斯已經準備好，『採取任何手段』來保護自己」他認為在衝突的情況下，輕率的言論和高科技設備的使用，無疑是進一步提高了戰爭升級的情緒。

南海將成為重大事件發生地點 至於中國與美國間的冷戰，莎樂美說：「最近有關網絡間諜活動的互相指控，當然引發了人們擔憂，災難級的黑客攻擊可能已迫在眉睫，這可能癱瘓防禦系統或基礎設施。」這類技術的崩潰，可能導致「全球協調失敗」，南海將成為重大事件發生的地點，可能涉及大規模的網絡攻擊。