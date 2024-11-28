中美換囚︱美籍港人梁成運等3公民獲釋　放國安間諜徐延軍作交換

白宮周三（27日）表示，3名獲釋的美國公民是78歲的美籍港人梁成運、60歲的中國移民李凱，及48歲得州商人馬克斯威丹。梁成運及李凱因間諜罪分別被判無期徒刑及監禁10年，馬克斯威丹被控製毒和販毒，2019年被判死緩，至於美方亦釋放了遭關押的幾名中國公民，但未有透露更多詳情，有報道指其中一人是中國國安廳情報人員徐延軍及另一名間諜罪成的中國留學生季超群。聯邦監獄管理局數據庫顯示，他們已不在羈押中。徐延軍被指從事經濟間諜活動，竊取美國多間航空及航天公司貿易機密，2018年於比利時被捕，之後引渡到美國受審，2022年被判囚20年。

中美達成換囚協議，三名被中國拘留的美國公民獲釋，華府亦有釋放關押的中國公民。

美方亦釋放了遭關押的幾名中國公民，但未有透露更多詳情，有報道指其中一人是中國國安廳情報人員徐延軍。(資料圖片)

梁成運因涉嫌從事間諜活動，2021年4月被蘇州市國安局採取強制措施，去年被蘇州市中級人民法院裁定間諜罪成，判處無期徒刑；國安部今年4月播出專題紀錄片，梁成運在片中表示後悔。案情指，梁成運受美國招募，從中國駐美機構和人員獲取情報，甚至企圖脅迫策反中國赴美公務人員。李凱是中國移民，在美國從事出口生意，2016年抵上海後被捕，涉向聯邦調查局提供中國國家機密，判監10年。馬克斯威丹在2012年被指控販毒後，一直被中方羈押，到2019年被判死緩。他的上訴去年被駁回，維持原判。

歷時多年才敲定

政治新聞網站Politico稱，中美換囚協議歷時多年才敲定，作為與中國換囚的條件，華府將釋放數名被美方拘留的中國公民。報道指，國務卿布林肯與白宮國家安全顧問沙利文，近月與外長王毅會晤時都提出3人是被錯誤羈押，美國總統拜登早前在秘魯亞太經合組織峰會期間，與中國國家主席習近平會面時亦有提及。參議院多數黨領袖舒默，歸功拜登與習近平的私人接觸，促成3人獲釋。

三藩市人權組織對話基金會始創人卡姆（John Kamm）形容是史無前例，他認為這表明北京不僅想給美國總統拜登一份臨別禮物，同時也在向總統當選人特朗普釋放信號，表明可能在未來作出重要讓步。