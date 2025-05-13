中美經貿會談獲突破 互相大幅削減關稅90天

中國與美國關稅戰暫緩，在瑞士日內瓦舉行的中美經貿高層會談出乎外界預期取得突破。雙方周一發表中美日內瓦經貿會談聯合聲明，同意周三(5月14日)起互相大幅削減對方關稅115個百分點；美方對中國貨品徵收的關稅從145%降至30%，中方對美國貨品的關稅則由125%減至10%，初步為期90天。美國總統特朗普昨稱，本周末或與國家主席習近平通電話，又指無意傷害中國。

中方由國務院副總理何立峰牽頭，上周六和周日一連兩天與美國財長貝森特及貿易代表格里爾會晤。何立峰周日晚在記者會上稱，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。商務部發言人昨表示，雙方在聯合聲明中達成多項積極共識。雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，並認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。根據中方公布的聲明，雙方同意共同採取以下措施：

美國將(一)修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品(包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品)加徵的從價關稅，其中24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留依該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；(二)取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國將(一)相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；(二)採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。

採取上述措施後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是何立峰，美方代表是貝森特和格里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題進行工作層面諮詢。