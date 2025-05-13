中美經貿會談獲突破 互相大幅削減關稅90天

中國與美國關稅戰暫緩，在瑞士日內瓦舉行的中美經貿高層會談出乎外界預期取得突破。雙方周一發表中美日內瓦經貿會談聯合聲明，同意周三(5月14日)起互相大幅削減對方關稅115個百分點；美方對中國貨品徵收的關稅從145%降至30%，中方對美國貨品的關稅則由125%減至10%，初步為期90天。美國總統特朗普昨稱，本周末或與國家主席習近平通電話，又指無意傷害中國。
中方由國務院副總理何立峰牽頭，上周六和周日一連兩天與美國財長貝森特及貿易代表格里爾會晤。何立峰周日晚在記者會上稱，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。商務部發言人昨表示，雙方在聯合聲明中達成多項積極共識。雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，並認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。根據中方公布的聲明，雙方同意共同採取以下措施：
美國將(一)修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國商品(包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品)加徵的從價關稅，其中24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留依該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；(二)取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。
中國將(一)相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其中24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；(二)採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。
採取上述措施後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是何立峰，美方代表是貝森特和格里爾。協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題進行工作層面諮詢。
雙方將建立機制繼續協商
商務部發言人稱，是次會談是雙方透過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。發言人又指，會談取得實質進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計91%的加徵關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。這項措施符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國利益和世界共同利益。希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。美媒指是次協議雙方主要調低了「對等關稅」，特朗普對中國實施與打擊毒品芬太尼有關的20%關稅仍維持。紐約證券公司Wedbush Securities董事總經理Dan Ives認為，暫緩大部分關稅是兩天會談的「最佳情況」，為更廣泛和全面會談的開始；他期望未來數月在雙方繼續協商下，稅率會進一步下調。貝森特周一在日內瓦的記者會上稱，雙方均不希望中美脫鈎，並認為高關稅等同貿易禁運，雙方並不想，「我們想貿易，想貿易更加平衡」。
會談結果出乎外界預期
自特朗普4月初向全球徵收高稅率的「對等關稅」後，中美開始互徵報復性關稅，震盪全球股票市場。在雙方態度強硬下，外界預料日內瓦會談不會有突破，但結果出乎預期。有分析料關稅只會減至約50%，現在遠超預期，對中美和全球經濟均屬非常積極的消息，可減少投資者短期對全球供應鏈受損害的憂慮。有美國經濟學家認為，特朗普搞亂貿易秩序，但是次會談並未從中國取得分毫好處。
林健鋒：港商暫「鬆一口氣」
商界立法會議員林健鋒歡迎中美達成協議，認為港商可暫時「鬆一口氣」，但香港仍要積極開拓新興市場，分散風險。他指美國發起關稅戰對本港製造業及出口業帶來衝擊，由於入口商落單後遲遲不肯落貨，導致大批貨品囤積，不少受牽連港商出現資金周轉困難。如今中美大幅互降關稅，相信不少港商在未來兩、三個月可繼續趕貨應付聖誕旺季訂單。