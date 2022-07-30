中美角力｜佩洛西：基於安全理由 不會透露亞洲行程內容

美國眾議院議長佩洛西即將展開亞太地區訪問之旅，但不會透露行程內容，亦拒透露會否到訪台灣，只表示對今次外訪感到興奮。白宮官員強調，目前沒有看到證據或跡象顯示，北京會對台灣展開不利的行動。

報道指台灣被列為暫定行程

佩洛西在星期五的例行記者會上被問到出訪的行程。佩洛西表示，基於安全理由，不會透露行程內容，強調每一位議員及隨行人員出訪都有安全考量，眾議院議長更獲額外保護。佩洛西又指，總統拜登提出高度重視亞太地區，期望國會亦參與其中。據悉，佩洛西之行包括日本、印尼和新加坡，當地傳媒報道台灣被列為「暫定行程」。

拜登指無法控制 佩洛西是否訪台

《彭博社》引述消息人士報道，國家主席習近平前晚與拜登通電話時，亦有提及佩洛西可能訪台一事。習近平向拜登表明，佩洛西到訪台灣的嚴重性；但拜登指是否訪台，由佩洛西自行決定，他無法控制。中美元首通電對話後，美國白宮國家安全委員會發言人柯比，未有評論佩洛西的行程，認為應該由她親自來說明。柯比表示，美國目前未見到北京對台灣不利的任何具體跡象，認為其評論沒有必要。



較早前，在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方近期已經多次向美方表明，堅決反對佩洛西眾議長訪台的嚴重關切和嚴正立場。如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果，完全由美方承擔。