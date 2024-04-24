中美角力｜布林肯抵上海展開訪華行程　《路透社》：美國暫無計劃制裁內銀

美國參議院近日通過950億美元的對外援助法案，當中包括對烏克蘭、以色列及台灣的援助等。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)決定訪華，並在今日(24日)抵達上海，展開一連3日的訪華行程。在上海期間，布林肯將與商界領袖會面，周五(26日)再轉往北京與中共中央政治局委員兼外長王毅會談，並可能與國家主席習近平會面。

布林肯在社交網「X」表示，中美雙方持續直接接觸，在美國和全球議題上取得進展，是至關重要。華府早前透露，布林肯此行將與中方官員討論中東危機、俄烏戰事、南海及台海局勢，亦會討論落實去年「習拜會」的承諾，輿論預料布林肯將向中方重申，兩國即使存在分歧，亦要負責任地管理競爭，又會就新疆等問題表達關切。

在布林肯出發前，《華爾街日報》引述知情人士報道，指美國正起草制裁措施，以切斷內地部分銀行與全球金融體系的連接，希望藉此換取中國阻止對俄羅斯軍事生產的「商業支持」。報道說，美國官員認為以銀行作為制裁對象，作為行動升級的備選方案，防止外交措施未能說服內地限制對俄羅斯的出口。

路透社：有初步討論 目前尚未實施

不過《路透社》最新報道指，一名匿名美國官員說，美國初步討論到制裁部分中國的銀行，但現無計劃(immediate plan)實施有關措施，又指《華爾街日報》沒有提到哪些類型的銀行可能成為制裁對象，反映出這一潛在制裁措施所能產生影響的關鍵因素，迄今為止美國一直不願對中國大型銀行實施制裁，因為長期以來分析人士都將此視作或對全球經濟和中美關係帶來巨大連鎖反應的「核」選項。