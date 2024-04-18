中美角力｜拜登：中國於鋼鐵產業上「作弊」　倡進口鋼鋁加徵3倍關稅

美國總統拜登周三(17日)到大選搖擺州的賓夕法尼亞州匹茲堡進行競選活動，他到訪當地「美國鋼鐵工人聯合會」總部並發表演說，提出大幅提高對中國鋼鋁產品徵收的關稅，指出在中國政府大量補貼下，中國鋼鐵企業毋須擔心獲利問題，形容中國在鋼鐵方面存在作弊，而不是競爭。

拜登表示，中國的鋼鐵企業不需要擔心獲利問題，因為中國政府給予它們大量補貼，批評中方不是在競爭，而是正在作弊。他指，若美方審查證實中方存在不當貿易行為，將提出向中國進口鋼鋁徵收3倍關稅。有分析認為，若拜登政府決定向中國進口鋼鋁徵收3倍關稅，只是象徵性的行動。根據美國人口普查局的數據 ，截至去年2月的一年內，美國進口約61億美元的鋼鐵產品當中只有3%來自中國。美國鋼鐵協會亦指，中國是美國2023年的第七大鋼鐵進口國，去年只是佔美國鋼鐵進口的2.1%。