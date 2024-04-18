中美角力｜拜登：中國於鋼鐵產業上「作弊」　倡進口鋼鋁加徵3倍關稅

美國總統拜登周三(17日)到大選搖擺州的賓夕法尼亞州匹茲堡進行競選活動，他到訪當地「美國鋼鐵工人聯合會」總部並發表演說，提出大幅提高對中國鋼鋁產品徵收的關稅，指出在中國政府大量補貼下，中國鋼鐵企業毋須擔心獲利問題，形容中國在鋼鐵方面存在作弊，而不是競爭。
拜登表示，中國的鋼鐵企業不需要擔心獲利問題，因為中國政府給予它們大量補貼，批評中方不是在競爭，而是正在作弊。他指，若美方審查證實中方存在不當貿易行為，將提出向中國進口鋼鋁徵收3倍關稅。有分析認為，若拜登政府決定向中國進口鋼鋁徵收3倍關稅，只是象徵性的行動。根據美國人口普查局的數據 ，截至去年2月的一年內，美國進口約61億美元的鋼鐵產品當中只有3%來自中國。美國鋼鐵協會亦指，中國是美國2023年的第七大鋼鐵進口國，去年只是佔美國鋼鐵進口的2.1%。
劉鵬宇：是美國單邊主義和保護主義的體現
拜登又提到，將確保美國的開發的最先進技術，不能會落到中國手上，因為將會損害美國的國家安全，又透露早前與國家主席習近平的對話中，向對方表明由於中方以各種錯誤的原因來使用美方技術，所以不能獲得先進晶片。
外電引述中國駐美大使館發言人劉鵬宇的聲明回應，美方尋求再次加徵關稅，是犯下同樣錯誤，同時批評目前對華實施的關稅，是美國單邊主義和保護主義的體現。