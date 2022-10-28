中美角力｜拜登︰美國晶片法已使習近平憂慮　據報將與盟友擴大對華晶片出口管制

美國本月初收緊出口管制，限制中國獲得先進晶片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力。美國總統拜登表示，華府加大本土晶片製造的投資，已經引起國家主席習近平的憂慮。此外，美國與盟友商討，擴大對華晶片出口管制。

拜登到紐約州出席晶片製造商美光科技的活動，美光計劃在紐約投資1,000億美元設廠，以提高晶片產量，拜登指，他早前簽署生效的晶片法案，加大在美國本土投資製造晶片，可以扭轉目前的形勢，單是美光的投資案，就將提高美國的全球記憶體晶片和產量占比提高5倍，在美國製造晶片，對想買車、換洗衣機、取得新手機的家庭來說，能幫助降低成本。美國政府正採取行動，降低對亞洲供應商的依賴，並限制中國大陸取得晶片製造技術的管道。他指：「我曾聽到習近平說他對此有些擔心」。

商務部：料短期內與日本荷蘭等達成協議

《路透社》(Reuters)引述美國商務部副部長埃斯特韋斯(Alan Estevez)表示，正與盟友磋商，把措施擴大到其他國家，包括日本和荷蘭等，預料短期內會達成協議。 他又說，除晶片外，亦會考慮在其他有機會威脅美國和盟友的範疇上，推出管制措施，包括量子計算、生物科技和人工智能等，直至北京改變自身行為模式，但強調華府的目的並非摧毀中國經濟，或全面與中國貿易脫鈎。

在北京，外交部早前回應美國針對中國的晶片禁令時表示批評，出於政治目的的人為設限，破壞產供鏈穩定，損人不利己。中方堅決反對美方肆意泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，無理打壓中方企業。