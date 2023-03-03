中美角力｜美國將華大基因等28中國實體列入黑名單

美國將37個實體列入貿易黑名單，指控它們為俄羅斯軍隊提供援助，支持中國軍事發展，以及在緬甸和中國協助或參與侵犯人權的活動。名單中包括華大基因、伺服器供應商浪潮集團(Inspur)等28個中國實體。華府的舉動估計令本身已經緊張的美中關係進一步惡化。
《路透社》(Reuters)報道，美國商務部周四(2日)將37個實體列入貿易黑名單。當中包括華大基因旗下華大生命科學研究院(BGI Research)和香港華大基因科技服務有限公司(BGI Tech Solutions (Hongkong))，美方指兩間公司協助中國政府監控的計劃，打壓中國的少數族裔。
另外，伺服器供應商浪潮集團(Inspur)被指使用美國產品支持中國軍事現代化，同樣被列入黑名單。至於去年9月再度向港交所提交上市申請的內地AI獨角獸第四範式(4Paradigm Technology)亦榜上有名。
商務部：加入實體名單能確保仔細檢查當中交易
美國商務部助理部長肯德勒(Thea Kendler)在聲明中表示，當發現對美國構成國家安王或外交政策關切的實體，將會加入實體名單，以確保能仔細檢查當中交易。今次是華府自2020年以來，再將華大基因的部門列入經濟黑名單。華大基因、浪潮及中國駐華盛頓大使館暫時未有回應。