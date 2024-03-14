中美角力｜美國眾院通過要求字節跳動剝離TikTok　中方：霸凌必反噬自身

美國眾議院全體會議在兩黨支持下，以大比數的352票贊成，65票反對，表決通過法案，要求中國的字節跳動要在165日內，剝離影音分享平台TikTok業務，否則TikTok將在美國被禁制。法案將交由參議院審議，由於部分參議員傾向亦要規管其他，可能對美國構成國安風險的外國社交平台，未知法案能否在參議院過關。中國外交部批評美國，採取霸凌行徑擾亂的是企業的正常經營活動，最終必將反噬美國自身。

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，會諮詢相關委員會意見，再決定如何推動審議法案。兩名參議員、民主黨的沃納(Mark Warner)以及共和黨的魯比奧(Marco Rubio)發表聯合聲明，對法案獲兩黨支持感到鼓舞，期待合作讓法案在參議院過關，再交由總統拜登簽署。拜登早已表明，若國會通過法案，他會簽署。