中美角力｜美國限制對中國敏感科技投資 華外交部表達強烈不滿並堅決反對 向美方提出嚴正交涉

美國總統拜登周三(9日)簽署行政命令，限制當地基金投資中國半導體及人工智能等敏感科技領域，並將香港及澳門列為受關注地區。在北京，外交部對此表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。外交部批評美方打著國家安全的幌子，大搞泛安全化、泛政治化，真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，中方將堅決維護自身權益。商務部強調將保留採取措施的權利，中國駐美大使館則表示非常失望，強調會堅決捍衛中方權益。

中美角力｜新禁令不影響現有投資

繼去年10月對中國實施晶片出口禁令後，拜登政府再以國家安全為由發出行政命令，限制美國投資中國的高新科技行業，主要涉及人工智能、量子科技和半導體三個領域，受影響的主要包括私募股權基金、風險投資公司及創業投資與中國的合資公司等。至於其他科技領域投資，行政命令要求美國企業必須向財政部通報，部分投資交易亦被禁止。惟禁令僅適用於新投資，不包括現有投資，生物科技及能源等亦不受影響。行政命令將作公開諮詢，預計明年生效。

中美角力｜ 拜登指中國研發高科技實現軍事主導

拜登在行政命令中指出，有關國家正實施全面長期戰略，指導、促進或以其他方式支持敏感技術及產品的進步，對其軍事、情報和監控等方面或發展出關鍵的網絡支援能力。拜登又指，相關國家透過研發、獲取和轉移尖端科技以實現軍事主導地位，其在半導體和人工智能等領域快速發展，大大增強威脅美國國家安全的能力。