中美角力｜美國限制對中國敏感科技投資 華外交部表達強烈不滿並堅決反對 向美方提出嚴正交涉

美國總統拜登周三(9日)簽署行政命令，限制當地基金投資中國半導體及人工智能等敏感科技領域，並將香港及澳門列為受關注地區。在北京，外交部對此表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。外交部批評美方打著國家安全的幌子，大搞泛安全化、泛政治化，真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，中方將堅決維護自身權益。商務部強調將保留採取措施的權利，中國駐美大使館則表示非常失望，強調會堅決捍衛中方權益。
中美角力｜新禁令不影響現有投資
繼去年10月對中國實施晶片出口禁令後，拜登政府再以國家安全為由發出行政命令，限制美國投資中國的高新科技行業，主要涉及人工智能、量子科技和半導體三個領域，受影響的主要包括私募股權基金、風險投資公司及創業投資與中國的合資公司等。至於其他科技領域投資，行政命令要求美國企業必須向財政部通報，部分投資交易亦被禁止。惟禁令僅適用於新投資，不包括現有投資，生物科技及能源等亦不受影響。行政命令將作公開諮詢，預計明年生效。
中美角力｜拜登指中國研發高科技實現軍事主導
拜登在行政命令中指出，有關國家正實施全面長期戰略，指導、促進或以其他方式支持敏感技術及產品的進步，對其軍事、情報和監控等方面或發展出關鍵的網絡支援能力。拜登又指，相關國家透過研發、獲取和轉移尖端科技以實現軍事主導地位，其在半導體和人工智能等領域快速發展，大大增強威脅美國國家安全的能力。
中美角力｜外交部批評美國損害中美利益
外界普遍認為，新禁令再次加劇中美緊張關係。在北京，外交部批評美方打著國家安全的幌子，大搞泛安全化、泛政治化，其真實目的是剝削中國發展權利，維護一己霸權私利。美方此舉嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，損害中美兩國乃至世界工商界利益，其實質是搞逆全球化、去中國化。中方將堅決維護自身權益，敦促美方立即撤銷錯誤決定。
中美角力｜商務部︰冀美方尊重公平競爭原則
商務部亦指，中方將保留採取措施的權利，同時希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。中國駐美大使館批評美國新投資限制將嚴重損害中美企業和投資者的利益，中方非常失望。
中美角力｜據報英國考慮跟隨美國做法
此外，英國《金融時報》報道，英國政府將考慮是否限制對中國若干科技領域的投資，並將密切評估某些投資對國家安全的風險。