中美角力｜美眾議院通過法案要求字節跳動剝離TikTok 華外交部再批評：毫無公平正義可言

美國眾議院以大比數通過法案，要求TikTok的中國母公司字節跳動剝離TikTok業務，否則TikTok將在全美被禁。在北京，外交部連續第二日作出回應，發言人汪文斌周四批評，美國眾議院通過的法案，讓美國站在公平競爭原則和國際經貿規則的對立面，指如果所謂國家安全的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那叫毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，完全是強盜邏輯。
汪文斌指出，美方對TikTok事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的規則秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。
汪文斌：最終必將反噬美國自身
汪文斌周三在外交部例行記者會上已就美國眾議院表決作出回應，指近年美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。
商務部回應
商務部發言人何亞東周四亦回應指，美方應尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為在美投資提供開放、公平、公正及非歧視環境。他重申，中方會採取必要措施，維護自身合法權益。