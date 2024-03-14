中美角力｜美眾議院通過法案要求字節跳動剝離TikTok 華外交部再批評：毫無公平正義可言

美國眾議院以大比數通過法案，要求TikTok的中國母公司字節跳動剝離TikTok業務，否則TikTok將在全美被禁。在北京，外交部連續第二日作出回應，發言人汪文斌周四批評，美國眾議院通過的法案，讓美國站在公平競爭原則和國際經貿規則的對立面，指如果所謂國家安全的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那叫毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，完全是強盜邏輯。

汪文斌指出，美方對TikTok事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的規則秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。