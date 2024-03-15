中美角力｜美眾院法案迫TikTok剝離母公司 華外交部批美霸凌行徑擾亂企業經營

外交部發言人汪文斌

美國眾議院周三以大比數通過法案，要求中國科技公司「字節跳動」剝離短片分享平台TikTok業務，否則TikTok將在美國遭封殺。法案旨在迫使字節跳動出售TikTok，之後將提交參議院審議。在北京，外交部連續兩日強硬回應，發言人汪文斌批評美方採取霸凌行徑，擾亂企業正常經營活動，「最終必將反噬美國自身」。商務部亦回應指，中方會採取必要措施，維護自身合法權益。 在民主與共和兩黨議員合作下，眾議院以352票贊成、65票反對通過法案，要求TikTok的中國母公司字節跳動，在法案獲國會通過後的約半年內剝離TikTok業務，否則TikTok將在全美被禁，例如無法在app store下載或更新。TikTok被指與字節跳動共享用戶數據，華盛頓與多個州政府憂慮中國政府能獲取美國用戶資料。部分州份已禁止政府部門使用TikTok。

TikTok警告禁令將導致大裁員 TikTok行政總裁周受資警告，TikTok被禁會導致大規模裁員，損失數十萬個就業職位，強調「過去幾年，我們致力確保數據安全，使平台免受外部操縱。我們將繼續竭盡所能，包括行使合法權利，保護這共同創造的美好平台」，呼籲用戶「捍衛你的憲法權利，讓你的聲音被聽到」。TikTok發言人批評眾院的做法剝奪言論自由，籲參院「聽取選民意見，意識到這對經濟、700萬間小企業，以及使用我們服務的1.7億美國人的影響」。 在北京，外交部發言人汪文斌周四批評，法案讓美國站在公平競爭原則和國際經貿規則的對立面，指如果所謂國家安全的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那叫毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，完全是強盜邏輯。汪文斌周三已回應指，近年美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。