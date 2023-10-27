中美角力｜美軍指轟炸機在南海遭中方攔截　一度相距僅3米(有片)

訪美的中共中央政治局委員、外長王毅在華盛頓與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會談。王毅在會前表示，中美雙方需要恢復深入、全面對話，增進相互了解，消除誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作，推動雙邊關係，止跌企穩，盡快回到健康、穩定、持續發展軌道。

王毅指出，中美兩個大國有分歧矛盾，也有重要共同利益，雙方共同面對挑戰。中美關係中總會出現一些雜音，中方淡然處之。中方認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應時代發展進步的潮流，相信事實會證明一切，歷史會給出公正的評價。

布林肯說，非常高興歡迎王毅訪問美國，非常期待接下來幾天有建設性對話。