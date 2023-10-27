中美角力｜美軍指轟炸機在南海遭中方攔截　一度相距僅3米(有片)

訪美的中共中央政治局委員、外長王毅在華盛頓與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會談。王毅在會前表示，中美雙方需要恢復深入、全面對話，增進相互了解，消除誤解誤判，不斷尋求擴大共識，開展互利合作，推動雙邊關係，止跌企穩，盡快回到健康、穩定、持續發展軌道。
王毅指出，中美兩個大國有分歧矛盾，也有重要共同利益，雙方共同面對挑戰。中美關係中總會出現一些雜音，中方淡然處之。中方認為，判斷是非的標準不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循中美三個聯合公報的規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否順應時代發展進步的潮流，相信事實會證明一切，歷史會給出公正的評價。
布林肯說，非常高興歡迎王毅訪問美國，非常期待接下來幾天有建設性對話。
南海近年中美軍事爭議增加
美國國防部17日罕有公布一系列影片和照片，指控解放軍軍機近年來在東海與南海上空的脅迫與危險行為急遽增加。中國國防部發言人吳謙26日也在例行記者會公開2段今年8月19日，在南海西沙群島附近海域拍攝的影片，指控美軍船艦在南海對中國艦艇進行危險挑釁行為，並批美方才是真正的亂源。
#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "A People’s Republic of China J-11 pilot executed an unsafe intercept of a U.S. Air Force B-52 aircraft which was lawfully conducting routine operations over the South China Sea..."— U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) October 26, 2023
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