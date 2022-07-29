中美角力｜習近平：台灣問題玩火必自焚　拜登：反對單方面改變台海現狀

中國國家主席習近平及美國總統拜登在美國當地時間周四通電話，雙方通話逾2小時，內容都有談到台灣問題，習近平稱在台灣問題上玩火者必自焚，白宮就指拜登表明美國反對單方面改變台海現狀。有美國高層官員會後透露，兩人正尋求親自會晤，分析指兩人最有可能在11月在印尼舉行的20國集團峰會期間會晤。

習近平重申 一中原則屬中美關係基礎

習近平和拜登通電話歷時2小時17分鐘，是兩人第五次以國家元首身份通話。習近平指，美方從戰略競爭的視角看待和定義中美關係、把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導。他又提到中方在台灣問題的原則立場，指一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，強調「民意不可違，玩火必自焚」，希望美方看清楚這一點。

白宮發聲明指拜登重申在台灣關係法下美國承諾一個「中國政策」(One China Policy)，美國反對兩岸任何一方單方面改變現狀，以及美國對維持台海和平穩定的承諾，兩人亦談到美中在台灣問題上存在分歧，有必要確保溝通管道暢通。

在關稅問題方面，拜登有提到中國的貿易不公平行為，傷害美國勞工和家庭，但無透露可能採取的行動；另拜登亦提到北京在南海進行與國際規範秩序相違背的行為，雙方亦交換了俄烏戰事對全球影響的看法。