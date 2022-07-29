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國際
2022-07-29 11:00:00

中美角力｜習近平：台灣問題玩火必自焚　拜登：反對單方面改變台海現狀

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中美領導人習近平及拜登就台灣問題表達雙方立場。(美聯社圖)

中美領導人習近平及拜登就台灣問題表達雙方立場。(美聯社圖)

中國國家主席習近平及美國總統拜登在美國當地時間周四通電話，雙方通話逾2小時，內容都有談到台灣問題，習近平稱在台灣問題上玩火者必自焚，白宮就指拜登表明美國反對單方面改變台海現狀。有美國高層官員會後透露，兩人正尋求親自會晤，分析指兩人最有可能在11月在印尼舉行的20國集團峰會期間會晤。

習近平重申一中原則屬中美關係基礎

習近平和拜登通電話歷時2小時17分鐘是兩人第五次以國家元首身份通話習近平指，美方從戰略競爭的視角看待和定義中美關係、把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導他又提到中方在台灣問題的原則立場，指一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，強調「民意不可違，玩火必自焚」，希望美方看清楚這一點

白宮發聲明指拜登重申在台灣關係法下美國承諾一個「中國政策」(One China Policy)，美國反對兩岸任何一方單方面改變現狀，以及美國對維持台海和平穩定的承諾，兩人亦談到美中在台灣問題上存在分歧，有必要確保溝通管道暢通。

在關稅問題方面，拜登有提到中國的貿易不公平行為，傷害美國勞工和家庭，但無透露可能採取的行動；另拜登亦提到北京在南海進行與國際規範秩序相違背的行為，雙方亦交換了俄烏戰事對全球影響的看法。

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