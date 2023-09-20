中美角力｜雷蒙多：沒證據顯示華為有能力大量生產配備先進晶片手機

華為上月底開售新款Mate 60 Pro智能手機，引起內地及國際高度關注，甚至有分析指該手機搭載了中國最大晶片制造商中芯國際制造的7納米晶片。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，美方沒有任何證據顯示，華為可以大規模製造7納米晶片，但她承認對華為在她訪華期間發布有關手機感到驚訝及不開心。
雷蒙多出席眾議院科學委員會聽證會，在回應有關中國電訊設備製造商華為的新款智能手機時表示，美方沒有任何證據表明，華為可以大規模製造7納米晶片，但她承認對華為在她訪華期間發布有關手機感到驚訝及不開心。對於有共和黨籍議員要求，商務部應停止向華為和中芯國際出口所有技術。雷蒙多表示，只要有證據顯示企業規避出口管制，美國商務部就會進行調查，但她拒絕透露正在進行的調查內容。她又指，中國政府禁止部份政府官員使用 iPhone，情況也令人擔憂。
路透社：美眾院中國委員會主席將見半導體業界呼籲降低對華晶片投資
另一方面，《路透社》(Reuters)報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員加拉格爾(Mike Gallagher)計劃會見半導體產業組織，表達對美國投資中國晶片產業的擔憂。報道指，加拉格爾打算在會面中，提出減少可能出口至中國的半導體生產設備數量，並表示有關禁止向中國出售先進人工智能晶片的規定應該收緊，較不先進的晶片也應涵蓋在內。