中美角力｜雷蒙多：沒證據顯示華為有能力大量生產配備先進晶片手機

華為上月底開售新款Mate 60 Pro智能手機，引起內地及國際高度關注，甚至有分析指該手機搭載了中國最大晶片制造商中芯國際制造的7納米晶片。美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，美方沒有任何證據顯示，華為可以大規模製造7納米晶片，但她承認對華為在她訪華期間發布有關手機感到驚訝及不開心。

雷蒙多出席眾議院科學委員會聽證會，在回應有關中國電訊設備製造商華為的新款智能手機時表示，美方沒有任何證據表明，華為可以大規模製造7納米晶片，但她承認對華為在她訪華期間發布有關手機感到驚訝及不開心。對於有共和黨籍議員要求，商務部應停止向華為和中芯國際出口所有技術。雷蒙多表示，只要有證據顯示企業規避出口管制，美國商務部就會進行調查，但她拒絕透露正在進行的調查內容。她又指，中國政府禁止部份政府官員使用 iPhone，情況也令人擔憂。