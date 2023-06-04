中美軍艦僅距137米 美方：合法穿越台灣海峽

加拿大《環球新聞》稱，中國與美國軍艦上周六在台灣海峽幾乎相撞，雙方僅距137米。美國導彈驅逐艦「鍾雲號」及加拿大海軍護衛艦「蒙特利爾號」當時穿越台灣海峽，報道指一艘解放軍軍艦駛近並加速橫切到「鍾雲號」前方，「鍾雲號」減速避免相撞。美方指是「例行」通過台灣海峽，並符合國際法。加拿大「蒙特利爾號」指揮官蒙特福德則指解放軍做法非常危險，又指美加艦隻在國際水域航行，但解放軍透過無線電警告兩國艦隻已進入中國領海。

中美關係｜中方：向台獨發錯誤信號

解放軍東部戰區回應指，他們全程跟監警戒，依法依規，批評有關國家在台海地區有意製造事端，惡意破壞地區和平穩定，向台獨勢力發出錯誤信號。出席新加坡香格里拉對話會的國防部長李尚福昨發表主題演講，稱中美關係事關全球戰略穩定，相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則才是兩國正確相處之道。回答有關解放軍戰機在南海攔截美軍偵察機事件時，他指有關問題都發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近，是因為中國的軍機和軍艦從來不會到其他國家的領空和領海附近，做所謂的航行霸權。他認為各國軍機和軍艦都不要到其他國家的領海和領空，管好自己的人，管好自己的軍艦和飛機。