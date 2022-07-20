中美關係｜佩洛西辦公室拒回應訪台行程　美國重申奉行一中政策

英國《金融時報》(Fincail Times)較早時引述多名消息人士報道，美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)會在８月訪問台灣，佩洛西的幕僚未證有關消息，美國重申奉行一個中國政策。在北京，外交部再次就任何形式的美台官方往來表示堅決反對，一切後果必須完全由美方負責。
佩洛西的副幕僚長哈米爾回應傳媒查詢時指，他們不會證實或否認任何佩洛西的出訪行程，指這是一貫以來的保安規定。
美國國家安全委員會發言人指，由於佩洛西的辦公室未公布外訪行程，因此不發表評論。發言人同時重申，美國奉行一個中國政策。
北京要求美方不得安排佩洛西訪台
在北京，外交部再次就任何形式的美台官方往來表示堅決反對，要求美方不得安排佩洛西訪台，警告如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。發言人趙立堅表示，佩洛西訪台將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。
佩洛西原訂4月訪台，其後因確診感染新冠病毒而押後行程。倘若這次成行，將是25年來，首位到台灣的美國眾議院議長。