中美關係｜佩洛西辦公室拒回應訪台行程　美國重申奉行一中政策

英國《金融時報》(Fincail Times)較早時引述多名消息人士報道，美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)會在８月訪問台灣，佩洛西的幕僚未證有關消息，美國重申奉行一個中國政策。在北京，外交部再次就任何形式的美台官方往來表示堅決反對，一切後果必須完全由美方負責。

佩洛西的副幕僚長哈米爾回應傳媒查詢時指，他們不會證實或否認任何佩洛西的出訪行程，指這是一貫以來的保安規定。

美國國家安全委員會發言人指，由於佩洛西的辦公室未公布外訪行程，因此不發表評論。發言人同時重申，美國奉行一個中國政策。