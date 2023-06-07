中美關係｜傳布林肯數周內訪華　外交部：無消息可提供

中美關係有望解凍？美國國務卿布林肯原定2月訪問中國，惟發生美國擊落中國熱氣球事件行程告吹。美國傳媒昨引述匿名官員和消息人士稱，布林肯將在數周內赴北京訪問，並可能與國家主席習近平會晤。外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上稱，目前沒有可以提供的消息。

美國有線新聞網絡(CNN)稱，中美兩國有意重啟正常關係，布林肯訪華將是解決中美目前緊張關係的重要一步；美國官員一直強調兩國需要定期的溝通渠道，以防雙方「競爭」關係變成衝突，美方亦一直表明準備好與中國擴大部長級接觸。回應布林肯訪華的報道時，美國國務院發言人周二稱，「沒有國務卿外訪的公布，之前已說在條件容許下，會重新安排(布林肯)訪華行程。」