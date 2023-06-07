中美關係｜傳布林肯數周內訪華　外交部：無消息可提供

中美關係有望解凍？美國國務卿布林肯原定2月訪問中國，惟發生美國擊落中國熱氣球事件行程告吹。美國傳媒昨引述匿名官員和消息人士稱，布林肯將在數周內赴北京訪問，並可能與國家主席習近平會晤。外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上稱，目前沒有可以提供的消息。
美國有線新聞網絡(CNN)稱，中美兩國有意重啟正常關係，布林肯訪華將是解決中美目前緊張關係的重要一步；美國官員一直強調兩國需要定期的溝通渠道，以防雙方「競爭」關係變成衝突，美方亦一直表明準備好與中國擴大部長級接觸。回應布林肯訪華的報道時，美國國務院發言人周二稱，「沒有國務卿外訪的公布，之前已說在條件容許下，會重新安排(布林肯)訪華行程。」
中美關係｜馬朝旭日前會晤助理國務卿康達
彭博社最先報道布林肯數周內到訪北京，消息傳出前剛巧中美公布副外長馬朝旭周一會晤美國亞太事務助理國務卿康達，以及負責兩岸事務的白宮國家安全委員會資深主任貝蘭，美國駐中國大使伯恩斯亦有陪同出席。外交部稱，雙方圍繞按照兩國元首去年11月於峇里G20峰會雙邊會談達成的共識，推動改善中美關係、妥善管控分歧等，進行坦誠、建設性、富有成效的溝通，同意繼續保持溝通。中方並就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。 美國國務院則說，雙方就兩國雙邊關係、兩岸問題和溝通渠道等事宜交換意見，美官員清楚表達美國會維護其利益和價值。布林肯計劃2月訪華是為了跟進習近平與美國總統拜登峇里會面後的事宜，而康達曾於去年12月到中國為有關行程作準備，他與馬朝旭會晤，令外界更相信布林肯或近期赴華訪問。