中美關係｜再有美國會議員訪台　北京：證美不樂見台海局勢穩定

美國再有國會議員訪問台灣，是一個月內第三次，他們將於今日與蔡英文會面。中國駐美大使館發言人批評，美國意圖干預中國內政，再一次證明美國不想見到台海局勢穩定。

這次訪台的議員只有共和黨籍參議員布萊克本(Marsha Blackburn)，另有其他隨行人員。布萊克本乘搭美軍專機於周四(25日)深夜抵達台北松山機場，台方官員到場迎接，布萊克本等人周五將與蔡英文會面，星期六結束訪問。

布萊克本抵台後於社交平台Twitter發布落機相片，並以中文寫道：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息─我們不會接受霸凌。美國將堅定維護全球的自由，不會容忍傷害我們國家及盟友的行徑。」

布萊克本於2008年曾經訪台。眾議院議長佩洛西於月初訪台，參議員馬基月中亦率團訪台，印第安納州州長霍爾科姆則在數天前到訪，他們都曾與蔡英文會面。