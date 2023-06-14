中美關係｜布林肯落實周日訪華 5年來首有美國國務卿往中國

在北京，外交部發言人汪文斌今日宣布，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於6月18日(周日)至19日(下周一)訪華。美國國務院則表示，布林肯將會在後日啟程前往北京和英國倫敦，下周三回國。這是5年來首有美國國務卿訪華，也是總統拜登上任後訪中國的最高層政府官員。有官員透露，布林肯將會晤國務委員兼外長秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅，並可能在下周一與國家主席習近平會面。

中美關係｜美官員：非尋求突破

美方似乎有意淡化今次布林肯訪華的期望，負責亞太事務的美國助理國務卿康達稱，「我們不是為了尋求與北京有所突破或改變雙方打交道方式。」他補充指，今次是以務實、自信的態度訪華，並誠意希望以盡可能的負責任態度處理兩國的競爭。康達預期布林肯將「重申維持台海和平及穩定符合美國長遠利益」，也會討論烏克蘭局勢。