中美關係｜布林肯：北京或以武力等手段加快兩岸統一

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)接受美國廣播公司(ABC)訪問時表示，北京可能會以任何必要方式，在更短的時間內實現兩岸統一，包括脅迫和施壓，甚至在必要時使用武力。這是他本星期內第二次發表有關言論。

布林肯重申，台灣是全球半導體主要生產地，若生產受到干擾，將對全球經濟造成重大衝擊，強調華府會盡所能確保台灣有能力自我防衞，亦已向北京表明期望和平解決兩岸分歧。 布林肯於周二(18日)曾表示，當北京判定現況「不再能接受」之後，「有決心以快得多的時間表來進行統一行動」。