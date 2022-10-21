中美關係｜布林肯：北京或以武力等手段加快兩岸統一

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)接受美國廣播公司(ABC)訪問時表示，北京可能會以任何必要方式，在更短的時間內實現兩岸統一，包括脅迫和施壓，甚至在必要時使用武力。這是他本星期內第二次發表有關言論。
布林肯重申，台灣是全球半導體主要生產地，若生產受到干擾，將對全球經濟造成重大衝擊，強調華府會盡所能確保台灣有能力自我防衞，亦已向北京表明期望和平解決兩岸分歧。
布林肯於周二(18日)曾表示，當北京判定現況「不再能接受」之後，「有決心以快得多的時間表來進行統一行動」。
舍曼將與日本南韓副外長進行三邊會議
對於美國海軍作戰部長吉爾迪(Mike Gilday)日前表示，不排除大陸最快可能在今年或明年出兵台灣，美軍需要作準備。美國國防部發言人柯比(John Kirby)指，會密切留意情況，但認為沒有爆發衝突的理由。他重申，華府對台立場以及一中政策維持不變，同時不樂見片面改變台海現狀，亦肯定不希望是因為武力而改變。
另外，美國副國務卿舍曼(Wendy Sherman)將於下周一起訪問日本，期間將會與日本和南韓副外長會面，進行三邊會議，討論多項區域安全議題，除了討論北韓近日多次試射導彈、俄烏戰爭，亦包括台灣問題。