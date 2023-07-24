中美關係｜布林肯：美國致力穩定對華關係 但會做中國不喜歡的事(有片)

美國國務卿布林肯指出，美國試圖強化對中國的「溝通管道」，以避免兩國發生衝突。他還表示，烏克蘭在俄烏戰爭中收復失地的任務將「非常艱難」，預期戰爭還會持續「數個月」。
中美關係｜衝突不符合任何一方利益
布林肯在美國有線電視新聞網(CNN)周日(23日)播出的專訪中表示：「我們正致力(與中國)保持某種穩定、挽救關係，確保我們所處的競爭狀勢不會轉向衝突。」他強調，衝突「不會符合我們、他們，或其他任何人的利益」。
布林肯上月訪問中國，引發廣泛關注，他是5年來首位到訪中國的美國國務卿，也是美國總統拜登2021年就任以來，訪問北京的最高級美國官員。美國財政部長耶倫和氣候特使克里等官員繼布林肯之後訪問北京。
中美關係｜中美廣泛磋商仍在初階
布林肯告訴CNN：「我們之前沒有廣泛的磋商，現在有了，有不同小組參與，或準備參與，在各自獨立的議題上……那些都是在雙邊關係上，我相信我們可以、我認為，可以達成解決方案的問題。現在還在初期階段，結果將會證明一切。」
中美關係｜會說出中國不喜歡的事
在北京與中國高層官員會談後，布林肯稱，美中在把關係導回正軌方面已取得「進展」。他說：「我對中國對口官員非常明確地表達，我們將會繼續做、繼續說出中國所不喜歡的事情，猶如他們也將會繼續做、繼續說出我們所不喜歡的事情。」
CNN早前報導，布林肯這次北京之行，並沒解決恢復美中軍事交流這項重大議題，高層軍事官員的聯繫仍凍結。2018年時任中共中央軍委裝備發展部長、現任國防部長李尚福，因涉及對俄羅斯採購武器而遭到美國制裁，這項制裁至今未解除。
中美關係｜美國維持對中國國防部長制裁
被問及美國是否應解除對李尚福的制裁以緩解緊張時，布林肯表示，相關制裁「不會妨礙他與我們接觸，或是我們與他接觸」。
中國早前拒絕兩國防長在新加坡的年度安全論壇進行場邊會晤的美方提議，李尚福與美國防長奧斯汀當時僅短暫談話。
布林肯說：「我們已非常明確地表達，我們認為這些軍方對軍方的聯繫是一種責任，進行這種對話尤其可以避免對我們各自正在投入的工作產生任何誤判、誤解。」
俄烏局勢｜俄羅斯已輸掉戰爭
在烏克蘭問題上，布林肯表示，就俄羅斯與總統普京想要達成的目標來說，俄羅斯「已經輸掉」這場戰爭，「目標是從地圖上消滅烏克蘭、消除它的獨立、主權，將其納入俄羅斯，那在很久以前就已失敗了。」
但他承認烏克蘭收復失地的任務，會是場「非常艱難的戰鬥」，預期這場已經打了超過500天的戰爭還會持續「數個月」。