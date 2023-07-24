中美關係｜布林肯：美國致力穩定對華關係 但會做中國不喜歡的事(有片)

美國國務卿布林肯指出，美國試圖強化對中國的「溝通管道」，以避免兩國發生衝突。他還表示，烏克蘭在俄烏戰爭中收復失地的任務將「非常艱難」，預期戰爭還會持續「數個月」。

中美關係｜衝突不符合任何一方利益

布林肯在美國有線電視新聞網(CNN)周日(23日)播出的專訪中表示：「我們正致力(與中國)保持某種穩定、挽救關係，確保我們所處的競爭狀勢不會轉向衝突。」他強調，衝突「不會符合我們、他們，或其他任何人的利益」。

布林肯上月訪問中國，引發廣泛關注，他是5年來首位到訪中國的美國國務卿，也是美國總統拜登2021年就任以來，訪問北京的最高級美國官員。美國財政部長耶倫和氣候特使克里等官員繼布林肯之後訪問北京。

中美關係｜中美廣泛磋商仍在初階

布林肯告訴CNN：「我們之前沒有廣泛的磋商，現在有了，有不同小組參與，或準備參與，在各自獨立的議題上……那些都是在雙邊關係上，我相信我們可以、我認為，可以達成解決方案的問題。現在還在初期階段，結果將會證明一切。」