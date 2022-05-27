中美關係｜布林肯：美非要將中國排除全球經濟　不尋求與華衝突或新冷戰

美國國務卿布林肯闡述總統拜登政府的對華政策。他讚揚中國人民過去40年辛勤工作令經濟成功轉型，但指中國是唯一一個既有重塑世界秩序意圖，是對世界秩序最嚴重及長期挑戰，布林肯重申，美國並非要改變中國政治制度，並非要排除中國出全球經濟體系，促請遵守國際法規。

布林肯在喬治華盛頓大學發表演說，他讚揚中國人民，過去40年辛勤工作令經濟成功轉型，但指中共在總書記習近平領導下，在國內加強鎮壓，在國外更具挑釁性，指中共正運用權力破壞原則及制度，以確保成功，布林肯形容中國是對世界秩序最嚴重及長期挑戰，中國是唯一有意圖的國家，亦有日漸增強的經濟、外交、軍事與技術能力，重塑國際秩序。他表示，不能指望中國改變，並非尋求將中國與全球經濟隔絕，而是希望北京遵守國際規則，美國將捍衛及加強維護能維持和平與安全的國際法及制度，令美中在內的國家能夠共存合作，強調美方不尋求與中國衝突或進入新冷戰，反而是決心避免出現這些情況。

重申美國的一中政策不變 對於台灣，布林肯重申美國的一中政策不變，不支持台獨，反對單方面改變現狀，期望以和平方式解決兩岸分歧。他同時批評大陸增加脅迫台灣，包括試圖切斷台灣與全球多國的關係、阻止台灣參與國際組織，以及幾乎每日派軍機飛近台灣。