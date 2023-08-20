中美關係｜拜登預計今秋晤習近平　11月APEC峰會上有望對話

記者陳怡伶／綜合報道
美日韓領袖18日在美國馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行三方峰會，美國總統拜登在峰會結束後的記者會上表示，他預計2023年秋季與中國國家主席習近平會面，期望能延續雙方2022年11月在印尼峇里島的對話。
下個月在新德里舉行G20峰會
拜登和習近平2022年11月14日在印尼峇里島舉行的G20首腦峰會期間會面後，就沒有再通話。當時兩國元首達成穩定雙邊關係、避免滑向衝突的共識。
《法新社》報道，拜登18日表示，他邀請習近平11月前往三藩市，出席當地舉行的亞太經濟合作組織（APEC）論壇峰會。另外，下個月在印度新德里舉行G20峰會，兩位領導人也有機會見面。
美日韓重申台海和平重要性
拜登、日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅18日在大衛營舉行峰會。不過，中國外交部在峰會召開前夕，曾對此譴責亞太地區不能成為地緣爭奪的決鬥場，表示將陣營對抗和軍事集團帶入亞太的企圖，勢必招致地區國家的警惕和反對。
美日韓3國領導人在本次峰會深化國防，經濟和高科技領域的合作，以應對來自大陸，俄羅斯和北韓的挑戰。在會後發布的聲明中強調反對北京任何單方面改變印太地區海域現狀的企圖。美日韓重申台海和平與穩定的重要性，3國將建立共同磋商機制來協調並應對威脅。
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