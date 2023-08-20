中美關係｜拜登預計今秋晤習近平　11月APEC峰會上有望對話

拜登在記者會上稱他預計今秋與習近平會面。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

美日韓領袖18日在美國馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行三方峰會，美國總統拜登在峰會結束後的記者會上表示，他預計2023年秋季與中國國家主席習近平會面，期望能延續雙方2022年11月在印尼峇里島的對話。

下個月在新德里舉行G20峰會

拜登和習近平2022年11月14日在印尼峇里島舉行的G20首腦峰會期間會面後，就沒有再通話。當時兩國元首達成穩定雙邊關係、避免滑向衝突的共識。

《法新社》報道，拜登18日表示，他邀請習近平11月前往三藩市，出席當地舉行的亞太經濟合作組織（APEC）論壇峰會。另外，下個月在印度新德里舉行G20峰會，兩位領導人也有機會見面。