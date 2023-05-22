中美關係｜拜登：兩國關係很快解凍　重申不會與中國脫鉤

美國總統拜登表示，七國集團(G7)峰會領袖就對華取態的共識，無意與中國脫鈎，但必須去風險化。並預期美中關係很快會解凍，考慮撤銷制裁中國國防部長李尚福。

拜登周日總結日本廣島行程，被問到中計劃的聯絡熱線何時開通時說，與中國國家主席習近平去年11月在峇里會面後同意開設熱線，但發生氣球事件後，美中相互交談方面一切都改變了，但他相信很快會看到兩國關係解凍。中美關係在今年2月美國擊落飛越領空的中國氣球後惡化。中方早前表示，中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件。

拜登強調，他不會放寬對中國獲得可製造大殺傷力武器物料的限制，但目前正磋商撤銷對中國國防部長李尚福的制裁。美國因中國從俄羅斯進口武器，2018年制裁當時任職中央軍委裝備發展部長的李尚福。