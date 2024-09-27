中美關係｜新加坡學者：美國應先顧好自己　放下世一執念

新加坡學者柯成興近日表示，面對中美持續博弈，其他不直接參與的「第三國」不應保持沉默或順從，包括新加坡在內的第三方國家需要建立國際機制，應攜手助推大國擺脫僵局，幫助促成中美之間的合作。

綜合新加坡《聯合早報》與內媒《財新》報道，當地時間26日，新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長（LKYSPP）兼李嘉誠經濟學講座教授柯成興（Danny Quah）出席財新國際於新加坡舉辦的「亞洲願景論壇」（ANVF）。

籲「第三國」有必要更積極

在討論中美關係議題時，柯成興指出，鑑於當前的全球局勢，世界上各個「第三國」有必要更積極行動，其中一個做法是推動一些機制，使大國即使深陷於意識形態對立或爭奪第一的競賽中，也能無意間進行合作。

柯成興舉例稱，在當今情勢下，如果不同國家都對再生能源產業進行補貼，全球到頭將迎來更安全的能源轉型，也能為應對氣候危機做出貢獻。作為中美之間重要的第三國，新加坡在推動多邊主義上發揮了重要作用，建構了鼓勵開放市場、自由貿易和跨境價值交換的體系。