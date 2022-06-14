中美關係｜楊潔篪晤沙利文　強調中方捍衛主權領土完整立場堅定

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在盧森堡會晤。雙方同意，以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧，認為保持溝通渠道順暢是必要和有益。今次是兩人繼上月18日通電話以來再度接觸。

楊潔篪指出，一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，不但解決不到美國自身面臨的問題，反而令中美關係陷入十分困難的境地，極大損害兩國在雙邊領域的交流與合作，不符合中美雙方和世界各國利益。

楊潔篪強調，中方在捍衛國家主權和領土完整問題上立場毫不含糊、堅定不移，中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。

楊潔篪稱，台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，這個風險不單止存在，還會隨著美國大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」而不斷升高，美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。