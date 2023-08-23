中美關係｜紐時：美國逾20州限制中國交易及投資 欲減少經濟聯繫

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)即將訪問中國進行「建設性討論」，但佛羅里達州及德州等近24州提出限制中國公民交易法令，專家認為這些措施將令美中關係更複雜，並可能招致報復。

美國商務部周二(22日)發聲明指，雷蒙多將在27至30日前往北京、上海與中國高層官員及美國商界領袖會晤，雷蒙多期待就美中商業關係、美國企業面臨挑戰以及潛在合作領域等議題，與中方進行建設性討論。

中美關係｜欲切斷與中國經濟聯繫

《紐約時報》同日報道，在美國試圖重啟對華關係之際，美國各州卻走向反中情緒，制定或頒布旨在切斷與北京經濟聯繫的法規。

包括佛州、德州、猶他州和南達科他州在內的近24個以右翼為主的州份，提出或頒布限制中國人購買土地、建築和房屋的立法。其中一些法例可能會比聯邦層面的法律更苛刻。

凱易律師事務所(Kirkland & Ellis)專注於國際貿易和國家安全問題的律師曼古索(Mario Mancuso)表示：「我們在各州看到的這種轉變，是相對較新的，它正在增強。」

中美關係｜2021年後各州收緊限制

自2021年以來，各州一直收緊限制。此前，一家生產動物飼料主要成分的中資公司，在北達科他州建造一座粟米加工廠的計劃遭到強烈反對。美國空軍今年以該工廠靠近美國軍事基地為由，指中國的參與對國家安全構成威脅，當地官員因此取消了該項目。

德州議員也曾提議擴大2021年頒布的禁令，禁止由與中國有直接關係的投資者出資開發基建項目，並禁止中國公民和公司購買土地、房屋或其他房地產。