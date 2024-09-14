中美關係｜美國前高官：欠缺互信　未來十年難言國防合作

第十一屆北京香山論壇13日下午舉行8場平行分組會議，其中一場請來美國國防分析研究所研究員、前美國助理國防部長幫辦施燦德（Chad Sbragia），以「中美正確相處之道」為題提出見解，他認為美中應建立新的國防關係框架，化解危機、降低衝突。

施燦德認為美中現在雙邊國防關係存在漏洞缺失，比如有一些高級軍事對話已經10年沒有召開過，其根源於雙方缺乏信任，美中應建立新的國防關係框架，超出對抗層面，找到更多的合作領域，來化解危機、降低衝突，不然會讓雙方政策出現困難。

世界已從雙極化走向多極化

施燦德坦言，這很難實現，恐怕未來10年內都是如此，美中應削減或調整過時的對話機制，才能夠更好地避免誤會，且重視品質而非數量，不然交流只是流於形式，缺乏深度。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯則表示，美國在世界上的目標是維持霸權和優勢，任何一個崛起的國家，不論中國也好、日本也罷，都會被視為競爭對手，美國應該認清世界已從雙極化走向多極化，中國的崛起僅僅是這個現實發展的一部分。