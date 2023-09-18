中美關係｜美國國務院公布行程 透露韓正周二凌晨晤布林肯

國際局勢正處微妙之際，北韓領導人金正恩高調訪俄並推進兩國加強合作，又與俄羅斯總統普京會晤相談甚歡，而中美高層互動亦增加。中美突然分別公布中國外長王毅與白宮國家安全顧問沙利文，上周六和周日一連兩天在馬耳他會面，美方指兩人共磋商約12小時，談論了烏克蘭和北韓等問題。有揣測是次會談或為兩國領導人會晤鋪路。與此同時，美國國務院公布國務卿布林肯周一的行程，當中包括與到紐約出席聯合國大會的國家副主席韓正會面，但公布強調行程或會改動。
國務院公布指布林肯將在美國時間周一下午2時30分(香港時間周二凌晨)， 與韓正會晤。外界原預期布林肯與王毅見面，惟外交部上周公布韓正將於本周一至周六出席紐約的聯合國大會一般性辯論。王毅去年及過往通常代表中國出席聯合國會議，而韓正已卸任政治局常委，出任國家副主席。美聯社認為，韓正像5年前當選國家副主席的王岐山一樣，後者過去幾年於緊張的中美關係中扮演具影響力角色。
王毅赴俄出席戰略安全磋商
至於王毅與被視為拜登助手的沙利文「密會」，雙方都稱進行了坦誠、實質和具建設的討論，白宮指有關會面讓雙方維持溝通渠道。外交部稱，王毅強調台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。美國官員稱，美方向中國表示已準備好在禁毒、人工智能和氣候變化等議題上與中方合作；美方亦關注中國對俄羅斯的支持，以及北京最近派戰機飛越台灣海峽中線。
在今日外交部例行記者會上，外媒記者問及國家主席習近平是否計劃出席11月於美國舉行的亞太經合組織領導人非正式會議？發言人毛寧稱，如有消息會適時發布。王毅今日起到俄羅斯出席中俄第18輪戰略安全磋商，適逢俄朝領導人舉行峰會之後，難免令人聯想兩者關係。毛寧稱，王毅赴俄是中俄戰略安全磋商機制框架內的一次例行活動，旨在落實兩國元首達成的重要共識，推動雙邊關係發展，並就涉及兩國戰略安全利益的重要議題深入溝通。