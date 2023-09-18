中美關係｜美國國務院公布行程 透露韓正周二凌晨晤布林肯

國際局勢正處微妙之際，北韓領導人金正恩高調訪俄並推進兩國加強合作，又與俄羅斯總統普京會晤相談甚歡，而中美高層互動亦增加。中美突然分別公布中國外長王毅與白宮國家安全顧問沙利文，上周六和周日一連兩天在馬耳他會面，美方指兩人共磋商約12小時，談論了烏克蘭和北韓等問題。有揣測是次會談或為兩國領導人會晤鋪路。與此同時，美國國務院公布國務卿布林肯周一的行程，當中包括與到紐約出席聯合國大會的國家副主席韓正會面，但公布強調行程或會改動。

國務院公布指布林肯將在美國時間周一下午2時30分(香港時間周二凌晨)， 與韓正會晤。外界原預期布林肯與王毅見面，惟外交部上周公布韓正將於本周一至周六出席紐約的聯合國大會一般性辯論。王毅去年及過往通常代表中國出席聯合國會議，而韓正已卸任政治局常委，出任國家副主席。美聯社認為，韓正像5年前當選國家副主席的王岐山一樣，後者過去幾年於緊張的中美關係中扮演具影響力角色。