中美關係｜雷蒙多：中國經濟放緩無庸置疑　美企正失去耐性籲中方言行一致

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，早前訪華行程取得很大進展，成功打開與中方溝通的渠道，她亦向中方提及美國商界對於商業機密處理，以及對中國監管制度欠缺透明度深感憂慮，表明美國商界正失去耐性，強調要有可預測及公平的競爭環境，她又指，美國企業強烈希望搞好美中關係，但中方必須言行一致。

雷蒙多周日(3日)接受美國有線新聞網絡(CNN)、全國廣播公司(NBC)及哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問，雷蒙多指，中國經濟毫無疑問正在放緩，其中房地產市場正面臨真正重大挑戰。在美中貿易議題上，雷蒙多說美國企業強烈希望搞好美中關係，但中方必須言行一致。她指，美國在華企業面臨不少挑戰，包括無法解釋的巨額罰款、針對企業進行突擊搜查及實施新修訂《反間諜法》等。美國商界對於商業機密處理，以及對中國監管制度欠缺透明度深感憂慮，表明美國商界正失去耐性，強調要有可預測及公平的競爭環境，希望中方注意到這一點，令兩國擁有穩定發展的商業關係。