中美關係｜雷蒙多：中國經濟放緩無庸置疑　美企正失去耐性籲中方言行一致

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，早前訪華行程取得很大進展，成功打開與中方溝通的渠道，她亦向中方提及美國商界對於商業機密處理，以及對中國監管制度欠缺透明度深感憂慮，表明美國商界正失去耐性，強調要有可預測及公平的競爭環境，她又指，美國企業強烈希望搞好美中關係，但中方必須言行一致。
雷蒙多周日(3日)接受美國有線新聞網絡(CNN)、全國廣播公司(NBC)及哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問，雷蒙多指，中國經濟毫無疑問正在放緩，其中房地產市場正面臨真正重大挑戰。在美中貿易議題上，雷蒙多說美國企業強烈希望搞好美中關係，但中方必須言行一致。她指，美國在華企業面臨不少挑戰，包括無法解釋的巨額罰款、針對企業進行突擊搜查及實施新修訂《反間諜法》等。美國商界對於商業機密處理，以及對中國監管制度欠缺透明度深感憂慮，表明美國商界正失去耐性，強調要有可預測及公平的競爭環境，希望中方注意到這一點，令兩國擁有穩定發展的商業關係。
雷蒙多指訪華期間電郵被黑客入侵
雷蒙多又說，訪華期間又提及自己的電郵被黑客入侵，中方官員回應指不知情，亦相信並非故意，她向對方表明，當出現這種行為時，很難建立信任。她又表明，絕對不會向中國出售高端半導體晶片，以免中國利用來提升軍事力量，又指如果中方感受到，證明華府的措施湊效，但企業仍可向中國銷售一些非尖端的晶片。