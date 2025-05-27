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國際
2025-05-27 20:28:43

中美關稅戰 美商趁「90日停火期」在華瘋狂掃貨 準備聖誕應市

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據報不少美商已在中國落急單囤貨，有些甚至是為聖誕檔期做準備。(路透社)

據報不少美商已在中國落急單囤貨，有些甚至是為聖誕檔期做準備。(路透社)

中美較早前「休戰」各自宣布下調向對方徵收的關稅，並暫緩90日執行，雙方尋求於期間達成進一步協議。鑑於特朗普出名行事難以捉摸，據報不少美國商家正趁目前的「90日停火期」向中國廠商「大手掃貨」，當中包括為聖誕檔期而下的訂單。有中國廠商有一天內，就接到相當以往要半個月才達成的訂單金額。

內媒《新京報》報道，內地不少廠商都「感受到買家的急迫」，指為了「抓住90天關稅窗口」，美國客戶甚至連價也不問，直接下單。其中上海威邇達遮陽設備有限公司，在5月12日官宣關稅下調當晚，即有客戶下了一整個貨櫃的貨，貨值10萬美元。
 

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據報不少美商已在中國落急單囤貨，有些甚至是為聖誕檔期做準備。(路透社)

據報不少美商已在中國落急單囤貨，有些甚至是為聖誕檔期做準備。(路透社)

義烏市璟文進出口有限公司的襪子生產訂單已經排到6月底，目前該公司200多台襪子機正加班加點地運作。該公司總經理稱︰「一個美國老買家直接爽快下單了30萬雙襪子，我來來回回看了好幾遍，已經有一個月沒接到這麼大的單子了。」另有生產房車遮陽篷的廠家表示，「客戶現在來補單都很著急，希望我們能盡快在一個月內完成生產。因為後續貨物還要在海上漂一個月。」

趁停火期 美商急囤3至4個月貨量

深圳市麥祺佳家居有限公司不少美國客戶是亞馬遜賣家，極怕缺貨，其中部分買家早在去年12月底就未雨綢繆囤了三、四個月的貨，而在今年5月13日，公司一天就接到4個來自美國的新訂單，總額30萬美元，金額幾乎是公司平時半個月收入。

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該公司總經理說︰「有些顧客著急，要求部分貨物直接走空運，這在以前幾乎沒有發生過。感覺這90天訂單會有井噴的感覺。」因90天後的關稅政策存在不確定性，從目前的訂單金額來看，客戶基本上都在囤貨，囤貨量將是平均3至4個月的庫存量。

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