中英關係｜祈湛明拒絕回應有否向中方提及間諜指控

英國外相祁湛明(James Cleverly)拒絕回應有否向中方提及，一名被指替中國做間諜的英國國會研究員在3月被捕。但表示，英國應繼續與中國保持溝通，而不是完全拒絕與中國接觸。

祁湛明在接受英國傳媒訪問時表示，他和首相辛偉誠都曾經就中方干涉英國民主的行為向中方提出關注，但他拒絕回應早前訪問中國之前，是否已知悉一名國會研究員涉嫌為中國做間諜而被捕，他多次以不會評論情報或安全相關事宜為理由，拒絕回應有否向中方提及國會間諜事件。祁湛明又說，有人主張應該與中國脫鈎，但他認為這不是可靠的選項，指出在兩國處於關係困難的階段，首先必須保持直接溝通更重要。