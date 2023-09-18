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國際
2023-09-18 13:01:00

中英關係｜祈湛明拒絕回應有否向中方提及間諜指控

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祈湛明拒絕回應有否向中方提及間諜指控。(AP)

祈湛明拒絕回應有否向中方提及間諜指控。(AP)

英國外相祁湛明(James Cleverly)拒絕回應有否向中方提及，一名被指替中國做間諜的英國國會研究員在3月被捕。但表示，英國應繼續與中國保持溝通，而不是完全拒絕與中國接觸。

祁湛明在接受英國傳媒訪問時表示，他和首相辛偉誠都曾經就中方干涉英國民主的行為向中方提出關注，但他拒絕回應早前訪問中國之前，是否已知悉一名國會研究員涉嫌為中國做間諜而被捕，他多次以不會評論情報或安全相關事宜為理由，拒絕回應有否向中方提及國會間諜事件。祁湛明又說，有人主張應該與中國脫鈎，但他認為這不是可靠的選項，指出在兩國處於關係困難的階段，首先必須保持直接溝通更重要。

中國指在英間進行諜活動說法無中生有。(資料圖片)

中國指在英間進行諜活動說法無中生有。(資料圖片)

中國指在英間諜活動說法無中生有

英國警方早前證實，根據官方保密法，今年3月拘捕2名男子。有報道指，其中一人是國會研究員，涉嫌為中國做間諜。英國政府上周四(14)對英議會下院情報與安全委員會7月發布的涉華報告作出回應，指中國對英國開展情報搜集活動，試圖對英滲透、干涉英國民主，並對來自中國的網絡威脅行動等表示關切。中國外交部和中國駐英國使館回應指，所謂中方對英國進行間諜活動的說法純屬無中生有，中方堅決反對，並敦促英方停止散佈虛假信息，停止反華的政治操弄和惡意詆毀。

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