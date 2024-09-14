中菲南海衝突不斷　中國與東盟再籲加快磋商行為準則

據公開資料，《宣言》於2002年11月4日在柬埔寨王國金邊簽署，為不具約束力的暫時協議，東盟部分成員自2014年初開始多次呼籲加快談判，磋商相關事宜，旨在最終實現《準則》。

據報道，中國和東盟國家一致認為維護南海和平穩定具有重要意義，呼籲加強對話，保持克制，妥處分歧，增進互信，維護海上局勢穩定。各方同意繼續全面有效落實《宣言》，深化海洋環保、科學研究、搜救、執法等領域合作。各方同意以靈活和創新方式加快磋商，爭取早日達成《南海行為準則》（COC，以下簡稱《準則》），將南海建設成和平、友誼、合作之海。

近期中菲在南沙群島仙賓礁衝突不斷，受到外界關注。13日，中國和東盟國家（ASEAN）舉行落實《南海各方行為宣言》第22次高官會，各方同意繼續全面有效落實《宣言》，維護南海和平穩定。

應限制南海軍事活動

官方央視旗下自媒體「玉淵譚天」曾指出，作為《宣言》的增強版和升級版，《準則》主要內容包括：「有關國家不要採取旨在進入尚未佔據的南海島礁行動」；有關國家「應限制在南海地區進行軍事活動」；有關國家「相互通報將會對南海地區產生影響的重要政策」三項。

據報導，9月10日至12日，中國和東盟國家也舉行了落實《宣言》第44次聯合工作小組會。

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