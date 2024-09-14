中菲南海衝突不斷　中國與東盟再籲加快磋商行為準則

近期中菲在南沙群島仙賓礁衝突不斷，受到外界關注。13日，中國和東盟國家（ASEAN）舉行落實《南海各方行為宣言》第22次高官會，各方同意繼續全面有效落實《宣言》，維護南海和平穩定。
據中國外交部官網新聞稿，13日，中國陝西省西安市舉行落實《南海各方行為宣言》（DOC，以下簡稱《宣言》）第22次高官會。中國外交部邊海司司長洪亮與馬來西亞外交部秘書長阿姆蘭共同主持會議，由東盟國家高官及代表出席。
2014年初開多次呼籲加快談判
據報道，中國和東盟國家一致認為維護南海和平穩定具有重要意義，呼籲加強對話，保持克制，妥處分歧，增進互信，維護海上局勢穩定。各方同意繼續全面有效落實《宣言》，深化海洋環保、科學研究、搜救、執法等領域合作。各方同意以靈活和創新方式加快磋商，爭取早日達成《南海行為準則》（COC，以下簡稱《準則》），將南海建設成和平、友誼、合作之海。
據公開資料，《宣言》於2002年11月4日在柬埔寨王國金邊簽署，為不具約束力的暫時協議，東盟部分成員自2014年初開始多次呼籲加快談判，磋商相關事宜，旨在最終實現《準則》。
應限制南海軍事活動
官方央視旗下自媒體「玉淵譚天」曾指出，作為《宣言》的增強版和升級版，《準則》主要內容包括：「有關國家不要採取旨在進入尚未佔據的南海島礁行動」；有關國家「應限制在南海地區進行軍事活動」；有關國家「相互通報將會對南海地區產生影響的重要政策」三項。
據報導，9月10日至12日，中國和東盟國家也舉行了落實《宣言》第44次聯合工作小組會。
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