中藥阿膠熱賣致非洲驢銳減 非盟通過驢皮出口禁令 但幾個原因恐難「護驢」

驢皮是受歡迎養顏中藥「阿膠」的原材料，美媒報道，數百萬隻非洲驢因而遭到屠宰。非洲聯盟日前通過驢皮出口禁令，盼藉此恢復當地驢子的數量。 《紐約時報》中文網周一(26日)報道，多年來中國企業及其承包商在非洲屠殺數百萬隻驢，從驢皮提煉阿膠，再加工製成傳統中藥和美容產品。市場對阿膠需求日增，導致非洲國家驢子的數量銳減，各國政府因此著手制止這些原本不受管制的貿易。 非洲人依靠驢子生活 在非洲，農村家庭一般依靠驢子運輸和協助農務，但驢子每隔幾年才會繁殖一隻幼驢。由55個非洲國家組成的非洲聯盟本月通過一項涵蓋非洲大陸的驢皮出口禁令，希望能把驢子數量恢復至正常水平。

盜驢案件急升 中國是許多非洲國家的主要貿易夥伴。報道指，一些中國企業或當地仲介收購和宰驢的行為是合法，但官方也搗破一些秘密的非法屠宰場。此外，一些農村地區也有愈來愈多驢子被盜案件，對非法交易的廣泛程度則無法估算。 報道引述英國動保組織「驢子庇護所」(Donkey Sanctuary)說，埃塞俄比亞是非洲驢子數量最多的國家，該組織2017年一次實地考察中，不少當地人對中國表示憤怒，「因為他們正在殺死我們的驢子」。

中國驢皮貿易涉及數十億美元產業 據報，中國的驢皮貿易涉及數十億美元產業，而阿膠是中國衛生部門認可的傳統藥物，隨著中國民眾收入增加，曾經是奢侈品的阿膠逐漸成為主流，以阿膠為原料的食品產業蓬勃發展，用阿膠、核桃、芝麻和糖製成的糕點已成為中國的零食。