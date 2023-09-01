中非國家加蓬政變　軍方將領任過渡領導人　總統遭軟禁拍片求援

擔任過渡總統的恩古瑪將軍被軍人們抬起來，歡呼稱他為總統。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

中非國家加蓬（Gabon）共和國軍方30日在大選後發動政變奪權，執政13年的總統阿里·邦戈·翁丁巴（Ali Bongo Ondimba）被軟禁家中。政變領袖隨後宣布共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）將軍擔任過渡總統，邦戈則拍影片向外界求援。

綜合《BBC》、《路透社》等外媒報道，加蓬26日才剛舉行完總統大選，邦戈以將近三分之二的票數當選總統，但反對派認為大選有舞弊的嫌疑，大選不僅沒有國際觀察員，選後網絡被切斷，還實施夜間宵禁，令外界質疑選舉的透明度。12名陸軍軍官30日出現在加蓬國家電視台「Gabon 24」上，宣布他們已經掌權。軍方表示，他們將取消大選結果並關閉國境、解散內閣官員。

支持政變的民眾在首都慶祝遊行

軍方領袖30日稍晚又在另一次電視演說中宣布，由48歲的共和國衛隊（Republican Guard）指揮官恩古瑪出任過渡時期總統。政變發生後，軍方人士以及支持政變的民眾在首都自由市（Libreville）慶祝遊行，有人高呼軍隊萬歲，支持軍方介入政局，恩古瑪甚至被歡欣鼓舞的軍人們抬起來，歡呼稱他為總統。

恩古瑪30日接受《世界報》（Le Monde）採訪時表示，人民對政府感到失望，他指出邦戈在 2018年中風後健康狀況不佳，並表示連續競選3次總統是違反憲法的：「每個人都在不滿這件事，但沒有人願意承擔責任，於是軍隊決定翻開新的歷史一頁」。大選後被切斷的網絡服務也在政變不久後恢復，目前仍繼續實施宵禁。