丹麥公開北溪天然氣管道爆炸片段　多國指屬刻意破壞(有片)

丹麥當局周一(27日)表示由俄羅斯經波羅的海連接德國的天然氣管道「北溪一號」(Nord Stream 1)及「北溪二號」(Nord Stream 2)，證實出現洩漏，軍方其後發布波羅的海區域發生爆炸的片段。瑞典認為毫無疑問是爆炸。多國指屬刻意破壞。

丹麥當局在周一表示，由俄羅斯經波羅的海連接德國的天然氣管道「北溪一號」及「北溪二號」出現洩漏，呼籲船隻避免接近波恩荷爾摩島(Bornholm)的5海浬範圍。軍方其後公布探測到洩漏，並發布波羅的海區域發生爆炸的片段，顯示3處氣體洩漏點在海面上造成巨大震盪，最大的洩漏點在直徑1公里的海面上產生湍流；為確保船舶和空中交通安全，已在洩漏點周圍設置禁區，護衛艦及環保船隻正前往禁區監測水質，國防軍直升機會支援。

瑞典地震監測部門在有關區域，測到可察覺的地震，而根據南部30個觀測站的數據，可清楚地見到波浪如何從海底反彈到表面，認為毫無疑問是爆炸。