丹麥公開北溪天然氣管道爆炸片段　多國指屬刻意破壞(有片)

丹麥當局周一(27日)表示由俄羅斯經波羅的海連接德國的天然氣管道「北溪一號」(Nord Stream 1)及「北溪二號」(Nord Stream 2)，證實出現洩漏，軍方其後發布波羅的海區域發生爆炸的片段。瑞典認為毫無疑問是爆炸。多國指屬刻意破壞。
丹麥當局在周一表示，由俄羅斯經波羅的海連接德國的天然氣管道「北溪一號」及「北溪二號」出現洩漏，呼籲船隻避免接近波恩荷爾摩島(Bornholm)的5海浬範圍。軍方其後公布探測到洩漏，並發布波羅的海區域發生爆炸的片段，顯示3處氣體洩漏點在海面上造成巨大震盪，最大的洩漏點在直徑1公里的海面上產生湍流；為確保船舶和空中交通安全，已在洩漏點周圍設置禁區，護衛艦及環保船隻正前往禁區監測水質，國防軍直升機會支援。
瑞典地震監測部門在有關區域，測到可察覺的地震，而根據南部30個觀測站的數據，可清楚地見到波浪如何從海底反彈到表面，認為毫無疑問是爆炸。
德媒：美中情局曾警告管道或會受襲
北溪天然氣管道營運商俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)指，管道系統在一日內有3條管線受損。俄羅斯指北溪項目的緊急狀態，事關整片歐洲大陸的能源安全，俄方極為關注，不排除管道事故是破壞活動所致。
德國明鏡周刊(Der Spiegel)報道，美國中情局(CIA)數星前經已警告德國，指波羅的海的天然氣管道可能受襲。德國政府拒絕就報道置評。德國副總理兼經濟部長哈貝克(Robert Habeck)形容事件是襲擊，但強調能源供應不受影響。烏克蘭官員指，事件是俄羅斯發動襲擊，但未有提供證據。波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)亦形容，是烏克蘭局勢的進一步升級。
俄烏戰爭掀歐洲能源危機
俄羅斯經波羅的海向歐洲供應天然氣的主要管道「北溪1號」，和尚未投入運作的「北溪2號」。隨著俄羅斯入侵烏克蘭，西方等國對俄實施制裁，俄羅斯減少及停止天然氣輸送歐洲應對，被歐洲多國批評俄方以能源作為武器要脅，德國暫停「北溪2號」認證擱置合作項目。俄羅斯其後指，通往中國的天然氣管道將會取代俄烏戰爭期間遭停用、通往歐洲的「北溪2號」。
🚨ALERT🚨 Danish Ministry of Defense issued statement that it’s F-16 interceptor response unit initially discovered the Nord Stream leaks & has released the below dramatic video of the impact of gas release on the surface of the Baltic Sea near Bornholm:pic.twitter.com/R39lL1ErtN— Dr. Benjamin L. Schmitt🇺🇦 (@BLSchmitt) September 27, 2022
Footage of the Nord Stream 1 leak near Denmark/Sweden, Bornholm island. This seems to have been recorded by a Swedish Air Force aircraftpic.twitter.com/bm5yPyrjFG— LogKa (@LogKa11) September 27, 2022