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國際
2022-07-04 10:17:00

丹麥商場發生槍擊3死22歲疑犯被捕　槍聲下民眾慌忙逃生片段曝光 (有片)

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丹麥首都哥本哈根南部一座大型商場發生槍擊案，造成3人死亡，多人受傷，其中3人重傷，一名22歲當地男子被捕，他被控過失殺人罪，周一提堂。警方表示，男子被捕時持有步槍和彈藥，未知他的動機，不排除是恐怖主義行為，相信槍手是單獨犯案。

丹麥商場發生槍擊3死22歲疑犯被捕，網片中民眾槍聲下慌忙走避。(AP)

丹麥商場發生槍擊3死22歲疑犯被捕，網片中民眾槍聲下慌忙走避。(AP)

事發在當地星期日(3)下午5時許。目擊者說，聽到多響槍聲。商場內的人慌忙逃生。有網上片段顯示，兇徒當時身穿短褲背心，右手持有一支步槍，走向人群，民眾慌忙走避。有目擊者說，兇徒不停向人群方向開槍，有超過10人在一個細小的洗手間內暫避，亦有人跑到店舖內的櫃檯下躲避。大批警員接報趕抵現場，封閉周圍所有公路，在附近一帶搜查，相關地鐵路線暫停服務。

警方在現場附近拘捕一名22歲丹麥男子，不排除是恐襲，但認為他單獨行動。不過，警方拒絕評論槍手行兇動機，以及他是否警方一向已注意的人物。當地有傳媒發布被捕疑犯的照片。

民眾逃離發生槍擊的商場。(AP) 網上片段見槍手手槍長槍徘徊。(Twitter) 當地傳媒發布被捕疑犯網上照片。(Twitter)

丹麥王室呼籲團結應對

哥本哈根巿長在社交網站表示，事件非常嚴重，暫時未確定死傷人數。有英國著名偶像歌手，在不足1.6公里外的場地開演唱會，部分目擊者都是原定前往觀賞演唱會的觀眾，演唱會於事件後宣布取消。

首相弗雷澤里克森形容，國家被一次殘忍的襲擊打擊，向死者家屬致以最深切慰問，並鼓勵人民在艱難時刻，團結和互相支持。

丹麥正舉行環法單車賽，王室原定星期日舉行招待會，王儲弗雷德里克和首相弗雷德里克森都將會出席，但因應槍擊案亦宣布取消。王室發表聲明，指不少人在事件中受傷或失去生命，呼籲團結應對。

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