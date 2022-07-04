丹麥商場發生槍擊3死22歲疑犯被捕　槍聲下民眾慌忙逃生片段曝光 (有片)

丹麥首都哥本哈根南部一座大型商場發生槍擊案，造成3人死亡，多人受傷，其中3人重傷，一名22歲當地男子被捕，他被控過失殺人罪，周一提堂。警方表示，男子被捕時持有步槍和彈藥，未知他的動機，不排除是恐怖主義行為，相信槍手是單獨犯案。

事發在當地星期日(3日)下午5時許。目擊者說，聽到多響槍聲。商場內的人慌忙逃生。有網上片段顯示，兇徒當時身穿短褲背心，右手持有一支步槍，走向人群，民眾慌忙走避。有目擊者說，兇徒不停向人群方向開槍，有超過10人在一個細小的洗手間內暫避，亦有人跑到店舖內的櫃檯下躲避。大批警員接報趕抵現場，封閉周圍所有公路，在附近一帶搜查，相關地鐵路線暫停服務。

警方在現場附近拘捕一名22歲丹麥男子，不排除是恐襲，但認為他單獨行動。不過，警方拒絕評論槍手行兇動機，以及他是否警方一向已注意的人物。當地有傳媒發布被捕疑犯的照片。