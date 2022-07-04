丹麥商場發生槍擊3死22歲疑犯被捕　槍聲下民眾慌忙逃生片段曝光 (有片)

丹麥首都哥本哈根南部一座大型商場發生槍擊案，造成3人死亡，多人受傷，其中3人重傷，一名22歲當地男子被捕，他被控過失殺人罪，周一提堂。警方表示，男子被捕時持有步槍和彈藥，未知他的動機，不排除是恐怖主義行為，相信槍手是單獨犯案。
事發在當地星期日(3日)下午5時許。目擊者說，聽到多響槍聲。商場內的人慌忙逃生。有網上片段顯示，兇徒當時身穿短褲背心，右手持有一支步槍，走向人群，民眾慌忙走避。有目擊者說，兇徒不停向人群方向開槍，有超過10人在一個細小的洗手間內暫避，亦有人跑到店舖內的櫃檯下躲避。大批警員接報趕抵現場，封閉周圍所有公路，在附近一帶搜查，相關地鐵路線暫停服務。
警方在現場附近拘捕一名22歲丹麥男子，不排除是恐襲，但認為他單獨行動。不過，警方拒絕評論槍手行兇動機，以及他是否警方一向已注意的人物。當地有傳媒發布被捕疑犯的照片。
丹麥王室呼籲團結應對
哥本哈根巿長在社交網站表示，事件非常嚴重，暫時未確定死傷人數。有英國著名偶像歌手，在不足1.6公里外的場地開演唱會，部分目擊者都是原定前往觀賞演唱會的觀眾，演唱會於事件後宣布取消。
首相弗雷澤里克森形容，國家被一次殘忍的襲擊打擊，向死者家屬致以最深切慰問，並鼓勵人民在艱難時刻，團結和互相支持。
丹麥正舉行環法單車賽，王室原定星期日舉行招待會，王儲弗雷德里克和首相弗雷德里克森都將會出席，但因應槍擊案亦宣布取消。王室發表聲明，指不少人在事件中受傷或失去生命，呼籲團結應對。
#BREAKING Possible terror attack in #Copenhagen, #Denmark. Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. Several people shot according to Danish police.— 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) July 3, 2022
The 25th of June - #Oslo experienced a islamistic terror attack, connected? https://t.co/CeWUpzumkC pic.twitter.com/17liSKP6a9
Bravery of this guy to film. Copenhagen 💔 pic.twitter.com/7xitQXQ64w— Still Flogging Spuds (@TynoMaz) July 3, 2022