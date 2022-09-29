丹麥女王拔除4孫頭銜　稱讓他們過較正常生活

丹麥王室宣布，歐洲在位最久的君主、全球唯一女王、丹麥女王瑪格麗特二世(Queen Margrethe II)今天將8名孫子女中的4人頭銜拔除。王室的官方理由是，要讓女王小兒子約阿基姆王子(Prince Joachim)的4名子女有更大的空間，過較正常生活，亦是效法歐洲其他王室精簡君主制的類似做法。

王室在聲明表示，從2023年1月1日起，Prince Joachim的後代將只能使用Monpezat伯爵和伯爵夫人頭銜，丹麥王子和公主頭銜將不復存在。

53歲的Prince Joachim曾2次結婚，共育有3子1女，年齡由10歲到23歲，當中包括已投身模特兒界的尼古拉王子(Prince Nikolai)。

聲明又指，女王希望藉由這個決定，替4名孫兒建立更宏偉的架構，給予他們更大的空間，讓他們打造自己的生活方式，不會因為與王室有正式關係，而受到此一身分帶來的特殊考量與義務限制。女王的決定，類似於近年其他王室以不同方式進行的變革。