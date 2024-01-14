丹麥女王退位笑面迎民眾 王儲弗雷德里克低調登基成為國王腓特烈十世(多圖)

丹麥女王瑪格麗特二世(Margrethe II)於1月1日元旦日向國民投下震撼彈宣布退位，她周日在數千民眾夾道迎接下乘坐馬車抵達現時為丹麥議會大廈的克里斯蒂安堡王宮，與丹麥內閣官員會面並簽署退位文件。王儲弗雷德里克與儲妃瑪麗則乘坐房車到場，低調登基為王，成為國王腓特烈十世(Frederik X)。83歲的瑪格麗特二世以健康為由退下來，是近900年來首個丹麥君主自願退位。丹麥王室形象親民，受人民愛戴，今次是丹麥逾半個世紀迎來首個王室登基，並且不是因為君主離世，群眾充滿歡欣氣氛。
丹麥女王退位｜國王腓特烈十世簽文件「登基」
瑪格麗特二世退位前是歐洲在位最長時間的在世君主，女王簽署退位文件並說「天佑國王」後離開，示意長子弗雷德里克繼承其王位。不像英國王室，丹麥不會舉行加冕大典，首相弗雷澤里克森到王宮露台向在場數千民眾正式宣布弗雷德里克成為新王。瑪格麗特二世會保留其王后頭銜，而儲妃瑪麗亦被封為王后，丹麥因而獨特地出現兩位王后。弗雷德里克和瑪麗的18歲長子則成為王儲。
丹麥女王退位｜澳洲人慶祝國產王妃由地產經紀變王后
在丹麥首都哥本哈根，當地澳洲人也上街慶祝於澳洲塔斯曼尼亞省出生的瑪麗成為「瑪麗王后」(Queen Mary)，是首位來自澳洲的王后。現年51歲的瑪麗於28歲時任地產經紀，並於2000年悉尼奧運會在悉尼一間酒吧與弗雷德里克初次見面，後者當時到悉尼為丹麥帆船隊打氣。兩人在2003年宣布訂婚，被澳洲人視為童話故事，對她成為王后許多澳洲人感興奮和期待。