丹麥女王退位笑面迎民眾 王儲弗雷德里克低調登基成為國王腓特烈十世(多圖)

丹麥女王瑪格麗特二世(Margrethe II)於1月1日元旦日向國民投下震撼彈宣布退位，她周日在數千民眾夾道迎接下乘坐馬車抵達現時為丹麥議會大廈的克里斯蒂安堡王宮，與丹麥內閣官員會面並簽署退位文件。王儲弗雷德里克與儲妃瑪麗則乘坐房車到場，低調登基為王，成為國王腓特烈十世(Frederik X)。83歲的瑪格麗特二世以健康為由退下來，是近900年來首個丹麥君主自願退位。丹麥王室形象親民，受人民愛戴，今次是丹麥逾半個世紀迎來首個王室登基，並且不是因為君主離世，群眾充滿歡欣氣氛。

丹麥女王退位｜國王腓特烈十世簽文件「登基」 瑪格麗特二世退位前是歐洲在位最長時間的在世君主，女王簽署退位文件並說「天佑國王」後離開，示意長子弗雷德里克繼承其王位。不像英國王室，丹麥不會舉行加冕大典，首相弗雷澤里克森到王宮露台向在場數千民眾正式宣布弗雷德里克成為新王。瑪格麗特二世會保留其王后頭銜，而儲妃瑪麗亦被封為王后，丹麥因而獨特地出現兩位王后。弗雷德里克和瑪麗的18歲長子則成為王儲。