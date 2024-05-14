丹麥已故富豪立百年遺囑　逾2萬枚硬幣將被拍賣

丹麥一名商人收藏逾2萬枚硬幣，惟經歷戰事感受到戰爭的破壞力，因此在遺囑中規定，將硬幣保存100年作為丹麥的國家儲備，他去世後100年，其收藏品完好無損，亦遺囑規定將被公開拍賣，預料總售價可能高達7,200萬美元。

綜合報道， 出生於1852年的丹麥男子Lars Emil Bruun，在小時候已經開始收藏硬幣。成年後，Lars通過經營牛油生意成為富豪，並收集大量藏品，包括來自丹麥、挪威和瑞典逾2萬枚貴金屬硬幣，以及獎章、紙幣等。但Lars經歷過第一次世界大戰後，深深被戰爭的破壞性所震驚，因此他在遺囑中規定，將自己收藏的硬幣保存100年作為丹麥的國家儲備；100年後，如果藏品完好無損，則應進行拍賣，所得款項歸他的直系後裔所有。