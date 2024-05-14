丹麥已故富豪立百年遺囑　逾2萬枚硬幣將被拍賣

丹麥一名商人收藏逾2萬枚硬幣，惟經歷戰事感受到戰爭的破壞力，因此在遺囑中規定，將硬幣保存100年作為丹麥的國家儲備，他去世後100年，其收藏品完好無損，亦遺囑規定將被公開拍賣，預料總售價可能高達7,200萬美元。
綜合報道， 出生於1852年的丹麥男子Lars Emil Bruun，在小時候已經開始收藏硬幣。成年後，Lars通過經營牛油生意成為富豪，並收集大量藏品，包括來自丹麥、挪威和瑞典逾2萬枚貴金屬硬幣，以及獎章、紙幣等。但Lars經歷過第一次世界大戰後，深深被戰爭的破壞性所震驚，因此他在遺囑中規定，將自己收藏的硬幣保存100年作為丹麥的國家儲備；100年後，如果藏品完好無損，則應進行拍賣，所得款項歸他的直系後裔所有。
丹麥國家博物館已優先買下7枚硬幣
Lars於1923年逝世後，他的後人曾幾次試圖提早出售藏品，均未成功。現在，這批罕見的硬幣收藏將由一間總部位於美國紐約的稀有錢幣拍賣行拍賣。拍賣將於2024年秋季開始，預計在未來幾年內多次進行。拍賣行表示，這批硬幣的售價高低不一，便宜的可能僅為50美元(折合約390港元)，但貴重的售價則可能超過100萬美元(折合約780港元)。另有報道指，丹麥國家博物館對部分藏品擁有優先購買權，目前該館已經斥資逾110萬美元(折合逾859萬港元)購買了藏品中的6枚金幣和1枚銀幣。博物館指，這7枚硬幣均由丹麥或挪威君主於 15 世紀至 17 世紀鑄造，是獨一無二的標本。