丹麥成全球「終止郵政信件服務」首國　400年歷史劃下句號

PostNord自6月起已陸續撤除散布全國的1,500個郵筒。12月10日該公司將郵筒出售作為慈善募款時，數十萬丹麥民眾爭相搶購，每個郵筒售價依磨損程度分別為2,000丹麥克朗（約2,445港元）或1,500丹麥克朗（約1,834港元）。未來丹麥民眾若需寄信，必須前往商店內的代收點投遞，再由私人公司DAO負責配送至國內外地址。

丹麥國營郵政服務公司PostNord於30日送出最後一封信件後，就正式終結丹麥延續400年的郵政信件投遞服務，成為全球第一個認定實體郵件既非必需品也不具經濟效益的國家。這項歷史性轉變代表著數位時代對傳統通訊方式的徹底改造。

PostNord發言人布雷斯瓦德（Andreas Brethvad）向CNN表示：「幾乎每個丹麥人都已完全數位化，實體信件不再具備過往的功能。大部分通訊現在都透過電子信箱進行，現實情況是電子商務和包裹市場遠遠超越傳統郵件。」PostNord將持續提供包裹配送服務，因為網路購物依然熱門。

統計數據顯示郵政服務急劇衰退的全球趨勢。丹麥郵政2024年投遞的信件數量比2000年減少超過90%，美國郵政服務2024年的郵件投遞量也比2006年減少50%。隨著通訊方式大幅轉向WhatsApp訊息、視訊通話或表情包交流，人們的溝通模式和語言使用也相應改變。