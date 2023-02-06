丹麥擬取消1日公眾假期應付國防開支　觸發5萬人示威(有片)

丹麥政府計劃取消每年的祈禱日公眾假期，以應付國防開支，觸發大規模示威。大批示威者在哥本哈根的國會大樓外大會抗議。發起示威的工會指，有最少5萬人參與，是當地逾10年來最大規模的示威。當地警方並未提供群眾人數估計。

丹麥政府去年12月提出將每年「偉大祈禱日」剔出全國公眾假期的法案，應付俄烏戰事引發上漲的國防開支，並於2030年實現國防開支佔GDP 2%的目標。「偉大祈禱日」是基督教節日，訂於每年復活節後的第四個星期五，自1686年起列為丹麥的公眾假期。

Mass protests in Copenhagen, Denmark against the government's controversial decision to abolish the holiday to fund an increase in the military's budget. pic.twitter.com/nYfBpjOOWr — LoTus (@LoTus01132239) February 6, 2023