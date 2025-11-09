丹麥敲定歐盟最嚴格法案　禁15歲以下兒童使用社交平台

丹麥政府7日宣布達成協議，計劃禁止15歲以下兒童使用社交媒體，此舉將成為歐盟國家迄今最嚴格的措施之一。此項禁令旨在保護兒童免受數位世界中充斥的有害內容和商業利益影響，並回應社會對兒童過度沉迷網絡的擔憂。 根據協議內容，部分家長在經過特定評估後，可獲得特別權限允許13歲以上的子女使用社交媒體。丹麥數位事務大臣史泰奇（Caroline Stage）接受美聯社採訪時表示，目前94%的丹麥13歲以下兒童在至少一個社交媒體平台上擁有個人帳號，10歲以下兒童中超過一半擁有個人帳號，情況令人憂心。

「不給科技巨頭留下任何可乘之機」 史泰奇指出，這項禁令不會立即生效，雖然議會中不同政治派別的議員對此議題持相同立場，但可能需要數月時間才能完成立法程序：「我可以向你們保證，丹麥會加快步伐，但我們不會操之過急，因為我們需要確保監管到位，不給科技巨頭留下任何可乘之機。」 在執行方面，丹麥計劃利用全國性的電子識別系統，並開發年齡驗證應用程式。史泰奇表示：「我們無法強迫科技巨頭使用我們的應用程序，但我們可以強迫他們進行適當的年齡驗證，如果他們不這樣做，我們將能夠通過歐盟委員會強制執行，並確保他們被處以最高可達其全球收入6%的罰款。」