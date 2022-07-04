丹麥槍擊｜槍手有精神問題 警方：不是恐襲

丹麥首都哥本哈根商場周日發生的槍擊案，警方今早指無跡象顯示為恐怖襲擊，兇徒單獨行動並無同黨，又指他有看精神科醫生。報道指，槍手行兇前曾上載片段並稱「藥物沒有用。」警方披露3名死者身份，分別是一名旅居丹麥的47歲俄羅斯人、兩名17歲丹麥男女。另有4人留醫情況危殆，當中兩人是丹麥人，均為女性，分別40歲和19歲，另兩人為瑞典公民，為一名50歲男子和16歲女子，初步顯示槍手只是隨機殺人。 短片內容或引起不安

行兇前一天上載短片稱「藥物無用」 22歲槍手在案發前一天上載短片到社交網，展示一支手槍和一支步槍，並指向頭部，相信兇徒用它們來施襲。他又上載歌單到YouTube，題為「殺手音樂」和「最後聽的歌」，並留言稱「Quetiapine無用」。Quetiapine是專治精神錯亂的強力藥物，用來治療精神分裂症、躁鬱症和嚴重抑鬱症，也可治療毒癮。網上片段可見，穿著背心短褲的兇徒手拿長槍在商場內走動，另一段短片則聽見數下巨大槍聲，民眾尖叫逃生，情況混亂。也十多名民眾默不作聲、匆匆走往後樓梯，逃往附近另一建築物，氣氛緊張。從警方疏散現場照片可見，商場內當時有不少人，有老有嫩，不少人驚慌奔出商場，有母親抱著子女，也有人情緒激動擁抱哭泣。