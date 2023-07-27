丹麥男不坐飛機環遊世界 原定4年完成變10年青年變中佬 疫情滯留香港兩年

環遊世界不是奇事，但不坐飛機，只靠搭船、火車、汽車和雙腳徒步就少見。丹麥男子Thor Pedersen今日返回丹麥完成了這項創舉，他是目前為止不坐飛機環遊世界，且途中未曾回過家的第一人。Pedersen原計劃4年完成這趟遊歷，最終用了10年時間，在旅程中由34歲的青年變成44歲中佬。他由2013年10月10日出發，去了203個國家和地區，每處最少逗留24小時，但一個地方令他出乎預期「長留」，就是香港。因新冠疫情和簽證關係，他滯留在香港近兩年(1年11個月零3星期)，2020年5月他接受香港傳媒訪問時，因疫情封關已在香港3個月，稱每天只可花20美元(約156港元)。
不坐飛機環遊世界｜2013年獨自上路 妻子途中27次探望
Pedersen最後一站是馬爾代夫，之後乘貨輪返回起點，標誌其約35.7萬公里旅程完結。他周四於Facebook帳號Once Upon a Saga宣布已返抵丹麥了，逾100人來迎接他，包括家人、朋友、粉絲和社交網的追隨者。他在網誌中形容這趟旅程得益不少，但也有黑暗時光，曾經感沮喪、失望、遇險和艱辛。Pedersen辭掉船運物流的工作，並留下妻子在丹麥獨自上路。他首站是德國，預計每個國家和地區平均逗留7天，這將用上4年。
料不到全球會爆發疫情，每個國家和地區最終平均逗留了17天，最短是梵蒂岡，只停留24小時，最長旅途是從香港搭貨輪到澳洲，用了27天。他起程時結婚只有一年，妻子Le曾27次飛往他所在地區探望，包括蘇丹、澳洲和香港。
不坐飛機環遊世界｜喜歡從香港搭貨輪到澳洲的27天
為了避免搭飛機，Pedersen指行程變得非常複雜，他搭了351次巴士、158次火車、43次嘟嘟車(Tuk Tuk)、37次貨輪、33次船隻、9次貨車、3次帆船、2次遊輪、1次馬車、1次警車和1次遊艇，還有無數次電單車、的士、地鐵、小巴和電車。他搭過的最長途巴士是在巴西，坐了54小時，看了兩次日落。最長火車旅程則是俄羅斯的5天。他喜歡由香港搭貨輪到澳洲的27天，有時間閱讀、做運動，也看見了鯨魚，「那是一趟美好的旅程」。
不坐飛機環遊世界｜「我會常記起香港」 唯一後悔是未能陪伴年邁父母
Pedersen留在香港兩年，2022年踏上貨船離開香港前受訪稱，「我會常記起香港。」他從未想過會停留香港超過兩星期。計劃趕不上變化，旅程由原定4年變10年，他唯一感後悔的是未能有更多時間陪伴年邁的父母，以及與Le的婚姻才剛開始，有可能會失去她。Pedersen說，父親擔心他放棄了事業，回來後找不到工作。至於妻子，她不想阻止他完成心願，但同時也想每天醒來時身旁會有他，握著他的手。Pedersen十分感謝妻子的支持。