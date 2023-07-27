丹麥男不坐飛機環遊世界 原定4年完成變10年青年變中佬 疫情滯留香港兩年

Thor Pedersen因疫情被逼停留香港近2年。(互聯網)

環遊世界不是奇事，但不坐飛機，只靠搭船、火車、汽車和雙腳徒步就少見。丹麥男子Thor Pedersen今日返回丹麥完成了這項創舉，他是目前為止不坐飛機環遊世界，且途中未曾回過家的第一人。Pedersen原計劃4年完成這趟遊歷，最終用了10年時間，在旅程中由34歲的青年變成44歲中佬。他由2013年10月10日出發，去了203個國家和地區，每處最少逗留24小時，但一個地方令他出乎預期「長留」，就是香港。因新冠疫情和簽證關係，他滯留在香港近兩年(1年11個月零3星期)，2020年5月他接受香港傳媒訪問時，因疫情封關已在香港3個月，稱每天只可花20美元(約156港元)。

不坐飛機環遊世界｜2013年獨自上路 妻子途中27次探望 Pedersen最後一站是馬爾代夫，之後乘貨輪返回起點，標誌其約35.7萬公里旅程完結。他周四於Facebook帳號Once Upon a Saga宣布已返抵丹麥了，逾100人來迎接他，包括家人、朋友、粉絲和社交網的追隨者。他在網誌中形容這趟旅程得益不少，但也有黑暗時光，曾經感沮喪、失望、遇險和艱辛。Pedersen辭掉船運物流的工作，並留下妻子在丹麥獨自上路。他首站是德國，預計每個國家和地區平均逗留7天，這將用上4年。 料不到全球會爆發疫情，每個國家和地區最終平均逗留了17天，最短是梵蒂岡，只停留24小時，最長旅途是從香港搭貨輪到澳洲，用了27天。他起程時結婚只有一年，妻子Le曾27次飛往他所在地區探望，包括蘇丹、澳洲和香港。