丹麥考慮禁止示威焚燒可蘭經　指舉動有利極端份子造成安全威脅

丹麥的外交部指出，保障表達上的自由是重要，然而這些示威可能對極端主義份子有利，甚至構成安全的威脅。丹麥方面，計劃從立法方向應對有關問題，當中包括在使館外的示威。

瑞典及丹麥因為有示威者焚燒可蘭經，在多個伊斯蘭教國家引發示威。丹麥表示，考慮禁止在示威中焚燒包括可蘭經在內的宗教典籍，認為這是安全以及外交上的考慮，而瑞典亦指有同樣的工作進行。

丹麥外交部聲明表示，正尋找方法去應對一些示威「對其他國家、文化及宗教作出侮辱，會為丹麥帶來負面效果」，以及安全威脅。不過丹麥政府亦表明，有關的立法會在該國憲法對表達自由保護的框架之內，以及不會改變丹麥對表達自由的廣闊理解。政府的聲明指出，這些的抗議活動對丹麥的國際聲譽造成影響，並重申丹麥對焚燒宗教典籍的事作出譴責。

瑞典稱同樣準備立法

至於瑞典方面，總理克里斯特松（Ulf Kristersson）亦表示已在進行有關的立法，其表示會與丹麥方面就此保持聯繫。他透過Instagram指：「我們已經開始分析法律的狀況，以侯考慮加強我們的國家安全以及瑞典人在瑞典和在世界的安全。」

在上月，居於瑞典的伊拉克基督突徒在斯德哥爾摩中心的清真寺外，焚燒可蘭經複製品，然後瑞典法院容許他上周再度破壞可蘭經，令到伊拉克巴格達的瑞典大使館外，弔發大量伊拉克人的示威，同時在使館外放火。而之後，還有兩名丹麥極右份子，在哥本哈根的伊拉克使館外，塗污可蘭經以及將伊拉克國旗放在地上意圖焚燒。