丹麥首相遭波蘭男子當街施襲　頸部輕微扭傷

根據《BBC》報道，丹麥首相辦公室發表一份聲明，指稱弗雷澤里克森於7日晚間在哥本哈根的首相官邸附近，遭到一名男子毆打，弗雷澤里克森頸部輕微扭傷。後續該名男子隨即遭到警方逮捕。

涉案男子日前在哥本哈根出庭應訊，當地傳媒報道，控方在庭上提交醫生證明，指被告有精神問題。警方說，被捕男子可能曾經吸毒並醉酒。當局相信，疑犯施襲並非出於政治動機。

目前有消息指出，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）於7日在丹麥首都哥本哈根的官邸附近，遭一名男子襲擊毆打。目前該名39歲波蘭男子已經遭警方逮捕。

丹揆並未摔倒在地

報道中也引述兩名目擊證人，他們表示看到一名男子從相反方向過來，之後就用力地推了弗雷澤里克森的肩膀，讓她差點摔倒在地上。目擊證人也強調，這下推擊雖然讓弗雷澤里克森失去平衡，但是她並未摔倒在地。

由於事件發生於丹麥歐盟選舉投票的前兩天，所以額外引人關注。丹麥環境部長馬休尼克 （Magnus Heunicke）在社交網站上發文痛批這種「懦弱的侵犯行為」。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）及瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）也紛紛發言譴責是次襲擊。

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