主人不幸墮冰河喪命　忠犬原地痴等4個晝夜(有片)

俄羅斯巴什基里亞地區早前一名59歲男子徒步穿越結冰河面時，因冰層太薄破裂，不幸墜河溺斃，被湍急水流沖走，而男子的愛犬Belka一直守在主人墜河的地點4日，不分白天黑夜的痴痴等待主人出現，令大批網民動容。
綜合報道，事發於24日在巴什基里亞地區河流Ufa River，Belka的主人抄截徑徒步穿越結冰河面時，詎料冰層太薄突然破裂，他不幸墮進河水，被湍急水流沖走，現場一名途人試圖營救無奈不果。事發後Belka一直守在主人墮河位置，不分晝夜地等待，即使家人多次將牠帶回家，牠仍返回主人失蹤的地點，彷彿期待主人回來接牠。事件曝光後，Belka等待主人的影片在網上瘋傳，大批網民因牠的忠心而動容和心碎。
狗主遺體4日後在下游尋獲
救援隊負責人Kirill Pervov表示，救援隊動用有特製裝置的氣墊船對河底進行搜索，但因河水湍急和低溫等因素，搜索進展十分緩慢，最終4日後在下游尋獲狗主遺體。Pervov呼籲當地居民務必遵守安全規範，避免冒險穿越結冰河流，將自身生命置於危險之中。
#HCHInternacionales | Un perro fiel se negó a abandonar el lugar donde su dueño cayó a través del hielo a un río congelado. Vídeos muestran a Belka sentada en el lugar donde su dueño, que iba en bicicleta, se sumergió en las aguas heladas en Bashkiria, Rusia.— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 27, 2024
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