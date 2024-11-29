主人不幸墮冰河喪命　忠犬原地痴等4個晝夜(有片)

俄羅斯巴什基里亞地區早前一名59歲男子徒步穿越結冰河面時，因冰層太薄破裂，不幸墜河溺斃，被湍急水流沖走，而男子的愛犬Belka一直守在主人墜河的地點4日，不分白天黑夜的痴痴等待主人出現，令大批網民動容。

綜合報道，事發於24日在巴什基里亞地區河流Ufa River，Belka的主人抄截徑徒步穿越結冰河面時，詎料冰層太薄突然破裂，他不幸墮進河水，被湍急水流沖走，現場一名途人試圖營救無奈不果。事發後Belka一直守在主人墮河位置，不分晝夜地等待，即使家人多次將牠帶回家，牠仍返回主人失蹤的地點，彷彿期待主人回來接牠。事件曝光後，Belka等待主人的影片在網上瘋傳，大批網民因牠的忠心而動容和心碎。